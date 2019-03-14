‎رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتبت هند مختار - هبة حسام - تصوير سليمان العطيفى

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، بصحبة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة العامة الاقتصادية للقناة، جولة شملت عدداً من المشروعات والمصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استهلها بزيارة منطقة شركة تنمية خليج السويس، التى تعدُ أحد المطورين الرئيسيين بالمنطقة، وتعملُ على تطوير مساحة 5.2 كم2 من خلال 5 شركات بمساحة مستغلة 3.9 كم2، وتوفر عدداً كبيراً من فرص العمل بواقع 1560 فرصة عمل.

‎وزار رئيس الوزراء مصنع شركة سان جوبان مصر للزجاج بالعين السخنة ـ في نطاق منطقة شركة تنمية خليج السويس ـ وتفقد مختلف مراحل الانتاج بالمصنع، الذي يمتلك أكبر خط انتاج زجاج مسطح في الشرق الأوسط وإفريقيا، بطاقة إنتاجية تصل لنحو 900 طن في اليوم، بما يعادل 20 مليون متر سنوياً، وباستثمارات فرنسية تبلغ 140 مليون يورو، وقد بلغ إجمالى مبيعات الشركة نحو مليار جنيه مصرى، وتسعى الشركة حالياً إلى ضخ استثمارات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء خط إنتاج للمرايات بتكلفة استثمارية تصل إلى ثمانية ملايين يورو، للاستفادة من الحوافز الاستثمارية للمنطقة، ومنها الاتفاقيات التجارية، وبالأخص اتفاقية الكوميسا نظراً لاستهداف الشركة للأسواق الأفريقية.

‎واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول المصنع، حيثُ تمت الإشارة إلى أن خط سان جوبان مصر للزجاج يُنتج متطلبات السوق المحلي من الزجاج الشفاف والملون والعاكس بالألوان المختلفة، وبسماكات تبدأ من 3 مم وتصل إلى 12 مم. ولم تقف استثمارات سان جوبان في مصر عند خط انتاج الزجاج المسطح بل تم ضخ استثمارات بنو 8 ملايين يورو، لإنشاء أكبر خط إنتاج مرايات في الشرق الأوسط وأفريقيا، تلبية لاحتياج السوق المحلي، بطاقة إنتاجية 6 ملايين متر مربع سنوياً، ومن المقرر أن يتم إفتتاح خط مرايات سان جوبان الجديد في يونيه 2019.

كما تمت الإشارة إلى أن مصنع الألواح الزجاجية بالعين السخنة، مملوك لمجموعة سان جوبان العالمية التى تعدُ من أكبر 100 مجموعة صناعية حول العالم، لما لها من خبرة تمتد لنحو 354 سنة، ودور فعال في توفير الحلول المبتكرة لإحتياجات سوق مواد البناء، بما يوفر في استخدامات الطاقة، وبما يحافظ على موارد البيئة.

وقد أبدى رئيس الوزراء إعجابه بما قامت به شركة سان جوبان من استثمارات جادة نتج عنها هذا الصرح الصناعى الذى يلبى ليس فقط احتياجات السوق المحلى، وإنما أيضاً الأسواق الخارجية.



‎رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (1)



‎رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (2)



‎رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (3)



‎رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (4)



‎رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (5)



‎رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (6)



‎رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (7)



‎رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (8)



‎رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (9)



‎رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (10)