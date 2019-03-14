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يوسف أيوب: قوة نقابة الصحفيين فى تنوعها.. والمشاركة دليل وحدتنا

الخميس، 14 مارس 2019 02:12 م
يوسف أيوب: قوة نقابة الصحفيين فى تنوعها.. والمشاركة دليل وحدتنا الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة
كتب محمد السيد
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دعا الكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، والمرشح على مقعد مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، الزملاء الصحفيين إلى المشاركة بقوة فى الإنعقاد الثانى للجمعية العمومية غدا الجمعة لانتخاب من يرونهم قادرين على تمثيلهم فى مجلس النقابة، مؤكدا أن المشاركة القوية هى أكبر رسالة على قوة ووحدة الجماعة الصحفية.
 
ورحب أيوب فى بيان صحفى، اليوم الخميس، بأى حوار جاد أو تساؤلات يطرحها الزملاء الصحفيين حول برنامجه والقضايا التى تهم المهنة وأبناءها، مضيفا: "سيذهب الزملاء للصندوق وهم متيقنون من نزاهة اختياراتهم، دعونا نكمل ما بدأه أساتذتنا بمزيد من الفاعلية لنقابتنا ونرجو أن تكون كل منافسة نزيهة هى إضافة لحيوية نقابتنا".
 
وشدد يوسف أيوب على أن التنوع والاختلاف الفكرى القائم على المنطق والنزاهة من عناصر قوة الجماعة الصحفية ونقابتهم العريقة، معتبرًا أن البرامج المطروحة فى انتخابات النقابة مخلصة وتستحق كل احترام وتقدير، وأنها على اختلاف بنودها وتوجهاتها تهدف جميعها لصالح أبناء المهنة ورفعتها وإعلاء شأنها كملاذ آمن للفكر التنويرى والحرية البناءة.
 
وأكد أيوب إلتزامه منذ إعلان ترشحه وحتى النهاية بمعركة انتخابية نزيهة، خاصة مع إيمانه القوى وثقته فى وعى الصحفيين وقدرتهم على اختيار الأصلح والأقدر دون التأثر بأى دعاية، خاصة أن الصحفيين وهم يتحرون الدقة أثناء ممارستهم لمهام عملهم قادرون على انتخاب مجلس نقابة يمثلهم.
 
 
 
 
 

 


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