video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 12:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "تعليم الدقهلية" يوقع بروتوكول تعاون مع الأزهر لتبادل الخبرات

الخميس، 14 مارس 2019 11:32 ص
وكيل "تعليم الدقهلية" يوقع بروتوكول تعاون مع الأزهر لتبادل الخبرات جانب من اللقاء
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

عقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم والأزهر.

وذلك بحضور كل من وفاء الحسيني مدير إدارة المنصورة التعليمية الأزهرية، والشيخ جمال صابر المولى عضو فنى بإدارة رياض الأطفال، ومعالى بركات مديرة إدارة رياض الأطفال بالمديرية، من المنطقة الأزهرية بالدقهلية.

يأتى ذلك فى إطار تبادل الخبرات بين الاثنين فى مرحلة رياض الأطفال، من خلال (تبادل الزيارات_وورش العمل_الندوات والدروس النموذجية)، وذلك حرصا منه على التنمية المهنية للمعلمات واكتساب خبرات، ومعرفة كل ما هو جديد طبقا لمتطلبات المنهج الجديد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع تأمين أسئلة الشهادة الإعدادية لنقلها للإدارات

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

تعليم الدقهلية

ازهر الدقهلية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة