وكيل "تعليم الدقهلية" يوقع بروتوكول تعاون مع الأزهر لتبادل الخبرات

الدقهلية شريف الديب

عقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم والأزهر.

وذلك بحضور كل من وفاء الحسيني مدير إدارة المنصورة التعليمية الأزهرية، والشيخ جمال صابر المولى عضو فنى بإدارة رياض الأطفال، ومعالى بركات مديرة إدارة رياض الأطفال بالمديرية، من المنطقة الأزهرية بالدقهلية.

يأتى ذلك فى إطار تبادل الخبرات بين الاثنين فى مرحلة رياض الأطفال، من خلال (تبادل الزيارات_وورش العمل_الندوات والدروس النموذجية)، وذلك حرصا منه على التنمية المهنية للمعلمات واكتساب خبرات، ومعرفة كل ما هو جديد طبقا لمتطلبات المنهج الجديد.