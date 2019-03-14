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وزير الطيران يتفقد مطار أسوان قبل انطلاق الملتقي العربي الأفريقي

الخميس، 14 مارس 2019 11:25 ص
وزير الطيران يتفقد مطار أسوان قبل انطلاق الملتقي العربي الأفريقي الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتبت رحاب نبيل
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تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، صباح اليوم الخميس، مطار أسوان الدولى، قبل وصول الأفواج المشاركة فى الملتقى العربى الإفريقى، لمتابعة سير العمل، والوقوف على كافة مستجدات الأوضاع الأمنية داخل المطار، والتعرف علي الخطط والبرامج الأمنية المتبعة داخل صالات السفر والوصول، ومتابعة أعمال التطوير التي امر بها الفريق خلال اخر زيارة له بالمطار

وتنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربى الإفريقى من مدينة أسوان، يوم 16 مارس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التى تهم الشباب العربى والإفريقى، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019.

وتتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار فى حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب فى العالم العربى والقارة السمراء .

 

 


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