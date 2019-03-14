وزير الدفاع يلتقى مستشار جنوب السودان للشئون الأمنية لبحث مجالات التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق توت جالواك كيومانيمى رئيس اللجنة الوطنية للمرحلة ماقبل الإنتقالية ومستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

وتناول اللقاء آخر المستجدات علي الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والإستقرار بالمنطقة ، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات .

وأكد القائد العام خلال اللقاء على عمق الراوبط بين البلدين ، مشيراً إلى أهمية التعاون لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف المنطقة ، ودعم جهود الأمن والإستقرار .

ومن جانبه أكد الفريق توت جالواك كيومانيمى على العلاقات المصرية العميقة مع كافة الشعوب الأفريقية ، مشيداً بالجهود والمواقف المصرية ودورها الريادى في حفظ السلم والأمن ومحاربة الإرهاب ، جاء ذلك خلال لقاء حضره عدد من قادة القوات المسلحة .