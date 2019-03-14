video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 15 مارس 2019 01:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية اللبنانى: نريد إعادة النازحين السوريين

الخميس، 14 مارس 2019 11:55 م
وزير الخارجية اللبنانى: نريد إعادة النازحين السوريين وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل
أ ش أ
إضافة تعليق

قال وزير الخارجية اللبنانى رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل إنه رفض المشاركة فى مؤتمر (بروكسل 3) الذى ينعقد حاليا للبحث فى أزمة النزوح السورى، معتبرا أن هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات الدولية المماثلة "تمول بقاء النازحين السوريين فى أماكنهم، فى حين أننا نريد أن تمول عودتهم إلى وطنهم"، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير باسيل - فى كلمة مساء اليوم خلال احتفالية أقامها التيار الوطنى الحر - أن هناك "دولا كبيرة تضغط لمنع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم"، مشيرا إلى أن مساحة لبنان وموارده وبناه التحتية وقدراته الأمنية والاجتماعية والصحية وتوازناته الطائفية والمذهبية، لا تتحمل وجود 200 نازح فى الكيلو متر المربع الواحد.
وتابع قائلا: "لن نسمح بسقوط لبنان تحت ذرائع الإنسانية. وأكبر عمل إنسانى يكون فى عودة النازحين إلى وطنهم ومنازلهم، بينما العنصرية تكون فى استمرار بقائهم فى مخيمات خارج بلدهم"، داعيا إلى الاتفاق مع المجتمع الدولى، وتفعيل التواصل مع الدولة السورية فى هذا الملف، خاصة وأن العلاقات اللبنانية الرسمية لم تنقطع مع دمشق.
وطالب بأن يتم إقرار "ورقة سياسية موحدة" داخل مجلس الوزراء فى شأن ملف النزوح السورى، وأن يتم البدء بتطبيق القانون بشكل فورى فى شأن النازحين، بحيث يترتب على ارتكاب جريمة ومخالفة القوانين اللبنانية إعادة النازحين بشكل فورى.
وكشف باسيل النقاب عن أن التيار الوطنى الحر بدأ فى تفكيك مخيمات للنازحين السوريين فى بعض البلدات اللبنانية، والإيعاز إلى عدد من البلديات لأن تضطلع بمسئولياتها وتضبط واقع ومستوى النزوح. مضيفا: "ولن نتوقف حتى تحقيق عودة النازحين إلى سوريا". على حد تعبيره.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قرار بريطانيا بحظر "حزب الله" يربك المشهد السياسى اللبنانى.. صحيفة لبنانية: وزير الداخلية البريطانى مارس ضغوطات كبيرة للدفع بالقرار إلى مجلس العموم.. وجبران باسيل مدافعا عن حلفائه: فصيل مقاوم وليس جماعة إرهابية

مسؤول بارز: جبران باسيل سوف يحتفظ بمنصب وزير الخارجية فى لبنان

جبران باسيل

لبنان

وزير الخارجية اللبنانى

مؤتمر بروكسيل

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة