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والطلاب يستقبلوه بالنشيد الوطنى..

وزير التعليم العالى يفتتح 13 منشأة بجامعة بنى سويف

الخميس، 14 مارس 2019 03:51 م
وزير التعليم العالى يفتتح 13 منشأة بجامعة بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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طلب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من رئيس جامعة بنى سويف سرعة الانتهاء من المشروعات والمنشآت بمجمعات الجامعة شرق وغرب النيل، وأضاف قائلا: "خلصوا المنشآت علشان الرئيس السيسي بيطلب تقرير كل أسبوعين عن الأبنية والمنشآت الجامعية".
 
وجاء ذلك، خلال افتتاحه اليوم الخميس، يرافقه المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، والدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ونائبيه الدكتور محمد خضر، والدكتور هشام بشرى، والدكتورة فاطمة حسن، 13 منشأة جديدة داخل جامعة بني سويف شرق وغرب النيل بعد تطويرها.
 
واستقبل طلاب كلية رياض الأطفال الوزير والمحافظ ورئيس الجامعة، بالطبل والمزمار وإلقاء البلونات الملونة من أعلى المبنى، وأداء تحية العلم والنشيد الوطني، كما ارتدت مجموعة من الطالبات الجلباب والتقطن الصور التذكارية مع الوزير، وذلك عقب افتتاحه لملحق الكلية، ورفض الوزير الإدلاء بأى تصريحات صحفية قبل الانتهاء من عقد المجلس الأعلى للجامعات، معقباً عن سؤال لأحد الصحفيين "هنتكلم في كل حاجة بعد الزيارة معقبا بتسالونى عن منشآت جامعية جديدة في العاصمة الإدارية وسايبين افتتاحات النهارده في بني سويف".
 
وطلب رئيس الجامعة، من وزير التعليم العالى، أثناء افتتاحه الحمام الأوليمبي بكلية التربية الرياضية شرق النيل، توفير دعم لإنشاء حمام سباحة صغير الحجم لتدريب طلاب كلية التربية الرياضية .
 
وافتتح الوزير ومرافقوه، دار الضيافة بسعة 50 غرفة، وكذلك تطوير ورفع كفاءة المدن الجامعية بنين وبنات، وكلية الزراعة والمقامة على 4 طوابق، ومعهد دراسات علوم المسنين، والمجمع الخدمي للطلاب، ويحتوى على مكتبتين و2 كافتريا ومطعم، ودورات مياه ولاند اسكيب خارجي، وضع حجر أساس مسجد الجامعة الكبير بتجهيزاته.
 
وفى مبنى الجامعة الرئيسي، افتتح وزير التعليم العالى ومرافقوه، ستوديوهين أحدهما تليفزيونى والآخر إذاعى بكلية الإعلام، بحضور الدكتور محمد زين عميد الكلية علاوة على معرض الأنشطة الطلابية، وتطوير ورفع كفاءة مبنى الطلبة الوافدين والمقام على 3 طوابق .
 
واختتم الوزير، زيارته للجامعة بترأسه اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور 27 رئيسا للجامعات المصرية.
 
 
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(1)
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(1)

وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(2)
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(2)

وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(3)
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(3)

وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(4)
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(4)

وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(5)
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(5)

وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(6)
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(6)

وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(7)
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(7)

وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(8)
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(8)

وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(9)
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(9)

وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(11)
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(11)

وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(12)
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(12)

وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(13)
وزير-التعليم-العالى-يفتتح-13-منشأة-بجامعة-بنى-سويف-(13)

 


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