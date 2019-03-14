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وزير التعليم العالى يفتتح دار الضيافة بجامعة بنى سويف

الخميس، 14 مارس 2019 10:38 ص
وزير التعليم العالى يفتتح دار الضيافة بجامعة بنى سويف جانب من الافتتاح
بنى سويف أيمن لطفى
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وصل منذ قليل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، برفقة رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور منصور حسن، والمستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، إلى مقر الجامعة شرق النيل لافتتاح عدد من منشآت الجامعة، وبدأها بدار الضيافة بالمجمع الأول للجامعة بمدينة بنى سويف الجديدة  شرق النيل.
 
 
ومن المقرر، أن تتضمن الافتتاحات منشآت جديدة وأخرى تم تطويرها، وهى "دار الضيافة، معهد دراسات المسنين، كلية الزراعة، حمام السباحة بكلية تربية رياضية، المدن الجامعية، ملحق كليتى رياض الأطفال وطب الأسنان"، وذلك بمجمعى 1 و2 بأرض الجامعة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، بالإضافة إلى افتتاح ستوديو كلية الإعلام، وتطوير مبنى إدارة الوافدين بحرم الجامعة بمدينة بنى سويف العاصمة.

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