وزير البترول: مصر الركيزة الأساسية لمستقبل الغاز فى منطقة شرق المتوسط

كتبت مروة الغول

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة "نهضة غاز شرق المتوسط"، ضمن فعاليات ملتقى CERAWeek " سيرا ويك" العالمى للطاقة الذى يعقد حالياً بمدينة هيوستن الأمريكية.

وأوضح "الملا"، فى تصريحات له اليوم، أن اكتشافات الغاز الطبيعى التى شهدتها منطقة شرق المتوسط مؤخراَ ستسهم فى تعزيز العلاقات بين دول المنطقة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الغاز المكتشفة وتحقيق الفائدة لشعوب هذه الدول من الثروات الغازية، لافتا إلى أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص ساهم إيجابا فى التعجيل بتحقيق اكتشافات الغاز وتنميتها فى شرق المتوسط وهو مايعكس أهمية التعاون مع دول شرق المتوسط باعتباره نموذجا متميزا للتعاون الاقليمى لتحقيق المصالح والرؤى المشتركة والمنافع الاقتصادية المتبادلة.

وأشار وزير البترول، إلى أهمية منطقة شرق المتوسط كمنطقة رئيسية من مناطق انتاج الغاز الطبيعى على مستوى العالم ودورها فى توفير امدادات إضافية من الغاز للدول المستهلكة خاصة فى أوروبا التى تمثل سوقاً رئيسية للغاز المنتج من هذه المنطقة خاصة مع النمو المتوقع فى الطلب على الغاز فى السوق الأوروبية خلال الفترة المقبلة .

وأضاف المهندس طارق الملا، أن مصر بما تمتلكه من مقومات تعد ركيزة أساسية لمستقبل الغاز فى منطقة شرق المتوسط، حيث تمتلك حاليا التسهيلات اللازمة لنقل الغاز الطبيعى من خطوط انابيب ومصانع لإسالة الغاز فى دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط والتى تتيح الإسراع ببدء الاستفادة المباشرة من غاز شرق المتوسط من خلال ربط الحقول المكتشفة فى المنطقة بالبنية التحتية والتسهيلات المصرية لنقل الغاز الطبيعى وإعادة تصديره خاصة إلى السوق الاوروبى، مشيرا إلى دعم الاتحاد الاوروبى لتوجه مصر لتكون مركزاً اقليمياً لتجارة وتداول الغاز الطبيعى والبترول.

وتابع:"أن منتدى غاز دول شرق المتوسط الذى استضافت القاهرة أولى اجتماعاته الوزارية يمثل بداية انطلاقة قوية لدعم التعاون وتحقيق المزيد من الاستفادة الاقتصادية والإسراع بوتيرة هذا المشروع واعطائه دفعات إلى الأمام".