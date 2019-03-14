video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 01:47 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الهجرة: زيادة فرص عمل الشباب ضمن خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية

الخميس، 14 مارس 2019 12:20 م
وزيرة الهجرة: زيادة فرص عمل الشباب ضمن خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، زيادة فرص عمل الشباب، التى من المقرر توفيرها فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة ووزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، من 1400 إلى 4000 فرصة فى ضوء خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، صرح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى وممثل وزارة الهجرة، أن البروتوكول المذكور جاء بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأهيل وتشغيل الشباب، كما تستهدف الوزارة من خلاله رفع الوعى بالمخاطر المحتملة وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة بين الشباب المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت مرحلة الربط بين استراتيجية التنمية المستدامة وموازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة بعد ورش تحديث استراتيجية 2030 التى عقدت بوزارة التخطيط.

وأوضح سليمان أن البروتوكول يستهدف المحافظات الموجود بها اتجاه للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن الوزارة تحارب هذا النوع من الهجرة من خلال برنامج عمل الحكومة ومشروعات التنمية وتوفير فرص عمل داخل المجتمع نفسه، إذ أن الوزارة وفرت  1400 فرصة عمل خلال عامى 2018-2019.

وأضاف سليمان أن الوزارة تسعى بكل الوسائل الممكنة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، عن طريق توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلى والدولى، وتعزيز مشاركتهم فى الحياة العامة وتنمية مهاراتهم بالنسبة للتدريب الحرفي، وكذلك العمل على نشر ثقافة الأسر المنتجة ومشروعات ريادة الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأصحاب الحرف اليدوية عن طريق إلحاق الشباب المتدرب بالعمل فى السوق الرسمى، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف رفع مستوى المعيشة لدى الأسر المستهدفة، مع تشجيع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال على دعم شباب وفتيات الأسر فى المحافظات المستهدفة.

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، شاركت في اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة ضمن ممثلى 22 وزارة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، ودور كل وزارة فى حل المشكلة التى تعمل على مواجهتها.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الهجرة تتابع قضية 14 مصريا محتجزين فى أوغندا

وزيرة الهجرة تطلق مبادرة بين الدولة والقطاع الخاص للتواصل مع المصريين بالخارج

الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

وزاره الهجره




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

قصص حزينة لأطفال يقفون أمام المحكمة بحثاً عن الحنان بسبب عنف الأمهات.. 25% من أطفال الطلاق يتنقلون بين الأقارب و35% يقيمون مع زوجة الأب.. والأرقام تؤكد إصابتهم بالاضطرابات النفسية والسلوكية بسبب أنانية الكبار

قصص حزينة لأطفال يقفون أمام المحكمة بحثاً عن الحنان بسبب عنف الأمهات.. 25% من أطفال الطلاق يتنقلون بين الأقارب و35% يقيمون مع زوجة الأب.. والأرقام تؤكد إصابتهم بالاضطرابات النفسية والسلوكية بسبب أنانية الكبار

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة