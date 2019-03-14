وزيرة الهجرة: زيادة فرص عمل الشباب ضمن خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية

كتب محمود راغب

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، زيادة فرص عمل الشباب، التى من المقرر توفيرها فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة ووزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، من 1400 إلى 4000 فرصة فى ضوء خطة مكافحة الهجرة غير الشرعية.



من جانبه، صرح الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى وممثل وزارة الهجرة، أن البروتوكول المذكور جاء بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعى بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأهيل وتشغيل الشباب، كما تستهدف الوزارة من خلاله رفع الوعى بالمخاطر المحتملة وكيفية تجنبها والتعريف بسبل الهجرة الآمنة بين الشباب المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت مرحلة الربط بين استراتيجية التنمية المستدامة وموازنة البرامج والأداء وبرنامج الحكومة بعد ورش تحديث استراتيجية 2030 التى عقدت بوزارة التخطيط.



وأوضح سليمان أن البروتوكول يستهدف المحافظات الموجود بها اتجاه للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن الوزارة تحارب هذا النوع من الهجرة من خلال برنامج عمل الحكومة ومشروعات التنمية وتوفير فرص عمل داخل المجتمع نفسه، إذ أن الوزارة وفرت 1400 فرصة عمل خلال عامى 2018-2019.



وأضاف سليمان أن الوزارة تسعى بكل الوسائل الممكنة إلى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، عن طريق توفير فرص عمل وخلق شباب مؤهل لسوق العمل المحلى والدولى، وتعزيز مشاركتهم فى الحياة العامة وتنمية مهاراتهم بالنسبة للتدريب الحرفي، وكذلك العمل على نشر ثقافة الأسر المنتجة ومشروعات ريادة الأعمال، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأصحاب الحرف اليدوية عن طريق إلحاق الشباب المتدرب بالعمل فى السوق الرسمى، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بهدف رفع مستوى المعيشة لدى الأسر المستهدفة، مع تشجيع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال على دعم شباب وفتيات الأسر فى المحافظات المستهدفة.



وكانت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، شاركت في اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة ضمن ممثلى 22 وزارة، لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، ودور كل وزارة فى حل المشكلة التى تعمل على مواجهتها.

