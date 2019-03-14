وزيرة السياحة: يسعدنا أن نرحب فى مصر بواحدة من أشهر فرق الروك العالمية

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ترحابها بفرقة الروك العالمية Red Hot Chili Peppers، مؤكدة أنها دعوة للجميع لزيارة مصر.

وقالت: "يسعدنا أن نرحب فى مصر بواحدة من أشهر فرق الروك العالمية Red Hot Chili Peppers، ان البث المباشر لحفلتهم من منطقة الاهرامات وأبو الهول عبر الإنترنت ومشاركة المعجبين والمتابعين لهم من جميع أنحاء العالم هى دعوة للجميع لزيارة مصر".



الدكتورة رانيا المشاط

يذكر أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أكدت أن مصر ستشارك فى المعرض السياحى "cottm" المنعقد فى بكين بالصين فى الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2019، ضمن 70 دولة سياحية مشاركة فى هذا المعرض بحوالى 500 جناح، نافية ما تم تداوله حول إلغاء مشاركة مصر.