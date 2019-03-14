video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 09:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة السياحة: يسعدنا أن نرحب فى مصر بواحدة من أشهر فرق الروك العالمية

الخميس، 14 مارس 2019 09:11 م
وزيرة السياحة: يسعدنا أن نرحب فى مصر بواحدة من أشهر فرق الروك العالمية الدكتورة رانيا المشاط
كتب محمد تهامى زكى
إضافة تعليق

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، ترحابها بفرقة الروك العالمية   Red Hot Chili Peppers، مؤكدة أنها دعوة للجميع لزيارة مصر.

وقالت: "يسعدنا أن نرحب فى مصر بواحدة من أشهر فرق الروك العالمية  Red Hot Chili Peppers، ان البث المباشر لحفلتهم من منطقة الاهرامات وأبو الهول عبر الإنترنت ومشاركة المعجبين والمتابعين لهم من جميع أنحاء العالم هى دعوة للجميع لزيارة مصر".

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

 

يذكر أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أكدت أن مصر ستشارك فى المعرض السياحى "cottm" المنعقد فى بكين بالصين فى الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2019، ضمن 70 دولة سياحية مشاركة فى هذا المعرض بحوالى 500 جناح، نافية ما تم تداوله حول إلغاء مشاركة مصر.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة: استعدادت مبكرة للمشاركة فى سوق السفر العربى بدبى

وزيرة السياحة: مصر ستشارك فى المعرض السياحي "cottm" بالصين

وزيرة السياحة: الشباب المصرى المشارك بالجناح المصرى فى برلين تم تدريبه

اليوم السابع بلس

وزيرة السياحة

الدكتورة رانيا المشاط

رانيا المشاط

فرقة Hot Chili Peppers

الروك

موسيقى الروك




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة