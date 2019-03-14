وزيرة السياحة: مصر ستشارك فى المعرض السياحي "cottm" بالصين

كتبت آمال رسلان

أعلنت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر ستشارك في المعرض السياحي "cottm" المنعقد في بكين بالصين في الفترة من 15 إلى 17 أبريل 2019، ضمن 70 دولة سياحية مشاركة في هذا المعرض بحوالي 500 جناح، نافيه ما تم تداوله حول إلغاء مشاركة مصر.

يذكر أن معرض بين السياحي يزورة 5500 زائر متخصص في السياحة. وتساهم مصر في هذا المعرض منذ بدايته بجناح على مساحة 100 متر، بمشاركة الشركات السياحية والفندقية، وذلك لأهمية السوق السياحي الصيني الذي يخرج منه كل عام ما يقرب من 120 مليون سائح صيني إلى أنحاء العالم. وكان نصيب مصر من هذا العدد حوالي 400 ألف سائح عام 2018، وكان عدد السياح 300 ألف سائح في 2017 بزيادة قدرها 60% عن عام 2016، واحتل السائح الصيني رقم 7 بالنسبة لعدد وصول السائحين من الدول المختلفة، ورقم 9 في عدد الليالي السياحية.

وعقدت وزيرة السياحة، لقاءا صحفيا أعلنت خلاله عن نتائج المشاركة المصرية بمعرض برلين السياحي الذي أقيم بالعاصمة الألمانية خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري، حيث قدمت شرحا تفصيليا نتائج اللقاءات المهنية والإعلامية التي عقدتها خلال المعرض، كما تحدثت عن الأساليب الترويجية والتسويقية الحديثة التي تم استخدامها داخل الجناح المصري بالمعرض، والتي لاقت إعجاب الزوار من العاملين بالقطاع السياحي العالمي أو الجمهور العادي.