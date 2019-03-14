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وزيرة السياحة: الشباب المصرى المشارك بالجناح المصرى فى برلين تم تدريبه

الخميس، 14 مارس 2019 06:07 م
وزيرة السياحة: الشباب المصرى المشارك بالجناح المصرى فى برلين تم تدريبه الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ، أن اختيار الشباب المصرى المقيم فى ألمانيا والذى شارك فى استقبال الزائرين بمعرض برلين السياحى تم على أسس كثيرة، لافته إلى أنها كانت المرة الأولى التى يتم فيها الإستعانة بشباب مصرى.
 
وأوضحت وزيرة السياحة ، أنه عقب عملية الإختيار تم تدريبهم على استقبال الزائرين بالجناح المصرى، وعلى شرح المقاصد السياحية المختلفة للزائرين، ولفتت الوزيرة إلى أنه فى أعقاب انتهاء البورصة تم الإستماع إلى أبرز التعليقات التى تلقوها من الزائرين لأخذها فى الإعتبار فى المرات القادمة، موضحة أنه كان هناك استفسارات كثيرة عن مناطق الغوص فى مصر والأعماق التى يتم الغوص عليها، وهو ماسيتم مراعاته فى المرات القادمة بالحرص على وجود شخص متخصص يقدم شرح وافى للزائرين.
 
 
وعقدت وزيرة السياحة، لقاءا صحفيا أعلنت خلاله عن نتائج المشاركة المصرية بمعرض برلين السياحي الذي أقيم بالعاصمة الألمانية خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري، حيث قدمت شرحا تفصيليا نتائج اللقاءات المهنية والإعلامية التي عقدتها خلال المعرض، كما تحدثت عن الأساليب الترويجية والتسويقية الحديثة التي تم استخدامها داخل الجناح المصري بالمعرض، والتي لاقت إعجاب الزوار من العاملين بالقطاع السياحي العالمي أو الجمهور العادي.
 
 
 
 

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وزارة السياحة

رانيا المشاط

بورصة برلين

تنشيط السياحة




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