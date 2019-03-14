video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزيرة السياحة: الجناح المصرى فى برلين وجه رسائل إيجابية للخارج

الخميس، 14 مارس 2019 05:04 م
وزيرة السياحة: الجناح المصرى فى برلين وجه رسائل إيجابية للخارج رانيا المشاط - وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق
أكدت دكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن مشاركة مصر فى بورصة برلين الأسبوع الماضى قدمت رسائل إيجابية وعصرية للعالم الخارجى عن مصر ومقاصدها السياحية، مؤكدة على أن الجناح المصرى ظهر بشكل حضارة ومعاصر.
 
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط فى لقاء صحفى اليوم لعرض نتائج بورصة برلين السياحية، أنه لأول مرة منذ سنوات يكون هناك مجلس إدارة منتخب لإتحاد الغرف السياحية، وكانوا متواجدين فى اللقاءات المهنية الأمر الذى منح ثقة للخارج بأن هناك رؤية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص يتم العمل من خلالها.
 
وعقدت وزيرة السياحة، لقاء صحفيا أعلنت خلاله عن نتائج المشاركة المصرية بمعرض برلين السياحي الذي أقيم بالعاصمة الألمانية خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري، حيث قدمت شرحا تفصيليا نتائج اللقاءات المهنية والإعلامية التي عقدتها خلال المعرض.
 
كما تحدثت عن الأساليب الترويجية والتسويقية الحديثة التي تم استخدامها داخل الجناح المصري بالمعرض، والتي لاقت إعجاب الزوار من العاملين بالقطاع السياحي العالمي أو الجمهور العادي.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة السياحة تستعرض تقريرا باجتماع الحكومة حول مشاركة مصر ببورصة برلين

وزارة السياحة

رانيا المشاط

بورصة برلين

تنشيط السياحة




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة