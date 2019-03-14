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وزيرة البيئة تجتمع مع المدير العام للبيئة فى الاتحاد الأوروبى بنيروبى

الخميس، 14 مارس 2019 03:10 م
وزيرة البيئة تجتمع مع المدير العام للبيئة فى الاتحاد الأوروبى بنيروبى وزيرة البيئة تجتمع مع المدير العام للبيئة في الاتحاد الأوروبي بنيروبي
كتبت آية دعبس
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اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع دانييل كاليجا كريسبو المدير العام للبيئة في الاتحاد الأوروبى على هامش اجتماعات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، التى تعقد حاليا فى نيروبى بكينيا.
 
وتطرقت وزيرة البيئة خلال الاجتماع إلى سبل التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مجال البيئة خاصة فى مجالات تدوير المخلفات الصلبة، الاقتصاد الدوار والحد من استخدامات البلاستيك وتشجيع الاستثمار البيئى لصغار المستثمرين بالإضافة إلى أنشطة التنوع البيولوجى فى أعقاب مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى الذى استضافته مصر فى نوفمبر الماضى.
 
وطالبت الدكتورة ياسمين فؤاد بدعم الاتحاد الأوروبى لأنشطة القارة الإفريقية فى التنوع البيولوجى وتوفير التمويل المستدام للشباب وصغار المستثمرين فى مشروعات البيئة المختلفة والتي لها عائد اقتصادى بالاضافة الى تقديم الدعم الفني والتشريعى لتعديل قانون البيئة المصرى رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 وذلك ليشمل وضع معايير ومباديء الاقتصاد الدوار والتمويل المستدام.
 
وشددت الدكتورة ياسمين على ضرورة التعاون أيضا في مجال التنوع البيولوجى من خلال قديم الدعم الفنى لتحديد أولويات القارة الإفريقية فى مجال التنوع البيولوجى، كما تم مناقشة تقديم الدعم فى مجال الاستفادة من المحميات الطبيعية من المنظور الاقتصادى مع وضع نظم إدارة بيئية سليمة لإدارة المحميات الطبيعية التى تمتلكها مصر في العديد من المناطق.
 

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الاتحاد الاوروبى

نيروبي




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