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هيئة الاستثمار: المنطقة الحرة بنوبيع الأكبر فى أفريقيا وستخصص للتعاون مع دول القارة

الخميس، 14 مارس 2019 02:41 م
هيئة الاستثمار: المنطقة الحرة بنوبيع الأكبر فى أفريقيا وستخصص للتعاون مع دول القارة محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار
رسالة المغرب - أحمد يعقوب
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قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، اليوم الخميس، إن التعاون مع الدول الأفريقية يحتل أهمية كبيرة على المستوى الرسمى فى مصر، لافتا إلى أن إحدى أكبر المناطق الحرة العامة فى مدينة "نويبع" فى محافظة جنوب سيناء، تعد بوابة التواصل بين أفريقيا ومصر وسيتم تخصيصها لتعمل على دعم التعاون بين "القاهرة" ودول القارة السمراء.
 
وأضاف الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار خلال كلمته فى الدورة السادسة للمنتدى الدولى "أفريقيا والتنمية"، الذى يعقد فى مدينة الدار البيضاء فى المملكة المغربية، وينظمه التجارى وفا بنك، أن مصر تعمل على جذب الاستثمار والتعاون مع الدول الأفريقية التى لديها إمكانات اقتصادية وبشرية كبيرة وسوق به نحو 2 مليار مستهلك، لافتا إلى أهمية إنشاء خطوط ربط لوجيستية بين الدول الأفريقية لتعزيز التجارة البينية.
 
وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار على أهمية وجود منظومة بنكية متكاملة للعمل فى الدول الأفريقية على غرار التجارى وفا بنك الذى يتواجد فى 14 دولة أفريقية أهمها مصر بما يعمل على تعزيز عمليات تمويل التجارة الخارجية بين دول القارة، لافتا إلى أن مصر تعمل على أن تظل أهم الدول الجاذبة للاستثمار فى القارة عبر الإجراءات الداعمة لجذب الاستثمار وتسهيل عمليات تأسيس الشركات فى ظل وجود رؤية مصرية متكاملة للاستثمار فى كافة القطاعات الاقتصادية والبناء على ما تحقق من تحسن كبير فى مؤشرات الاقتصاد الكلية ونجاحات برنامج الإصلاح.
 
 
 
 

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