هكذا تحدث قادة الإمارات بعد افتتاح الأولمبياد الخاص "أبوظبى 2019"

كتب محمد تهامى زكى

أشاد عددا من قادة الإمارات على رأسهم الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، بافتتاح الأولمبياد الخاص (أبوظبى 2019)، مؤكدين أنه الحدث الرياضى الأضخم عالمياً لأصحاب الهمم.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "ببالغ السعادة والاعتزاز والترحيب، افتتحنا الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (أبوظبى 2019) الحدث الرياضى الأضخم عالمياً لأصحاب الهمم والذى يتنافس فيه أكثر من 7000 بطل من مختلف دول العالم قهروا الصعاب وتحلوا بالإرادة ليمثلوا أوطانهم بكل فخر".

وأضاف بن زايد: "ليس هناك شعور أجمل من أن ترى السعادة والبهجة على وجوه أصحاب الهمم، فتحية شكر لكل من أسهم فى تمكينهم من إبراز قدراتهم فى هذا الحدث العالمى وفى مقدمتهم عائلة كينيدي شرايفر المؤسسة للألمبياد الخاص واللجنة المنظمة والمتطوعون والجهات الداعمة والراعية والجماهير المؤازرة".

بينما قال الشيخ هزاع بن زايد، مستشار الأمن الوطنى فى دولة الإمارات: "شهدنا حفل افتتاح الأولمبياد الخاص أبوظبى 2019، حدث تاريخى يكرس الدور الإنسانى للإمارات ويعطى زخماً كبيراً لدمج أصحاب الهمم ودعمهم وسماع صوتهم وتقدير إسهاماتهم فى مختلف المجالات، بما فى ذلك الرياضة التى حققوا فيها إنجازات رائعة".

وأضاف هزاع: "أمام هذا التجمع الإنسانى المهيب فى افتتاح الأولمبياد الخاص، نتوجه بكل التقدير والامتنان للشيخ محمد بن زايد الذى بفضل رؤيته ودعمه تحقق هذا الإنجاز، متمنين التوفيق لأبنائنا وبناتنا من أصحاب الهمم الذين أوصلتهم مثابرتهم وإرادتهم للمشاركة فى هذا المحفل العالمى".





فيما قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى: "شهدت اليوم حفل الافتتاح المبهر الذي نظمته عاصمتنا الحبيبة أبوظبي بمناسبة الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبى 2019 وهو الحدث الإنسانى الرياضى الأكبر فى العالم بمشاركة 7500 رياضى من أكثر من 190 دولة حول العالم".

وأضاف حمدان: "هذا الحدث العالمى فرصة جديدة لاستعراض قيمنا الأصيلة ومبادراتنا الداعمة لتمكين أصحاب الهمم وروح التسامح التى تسود مجتمعنا، نستلهم من ذوى الهمم الإصرار وقوة الإرادة وروح التحدى، مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع المشاركين ولفرسان الإرادة فى منتخبنا الوطنى".



