نيابة سوهاج تقرر حبس أمين مخزن 4 أيام لاختلاسه أجهزة طبية من الإدارة الصحية بجهينة

سوهاج – عمرو خلف

أمر إسلام نور الدين وكيل نيابة مركز جهينة بسوهاج وسكرتارية عاطف أحمد المهدى، بحبس المتهم "محمد.ش.م" أمين مخزن 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه باختلاس أجهزة طبية وأثاثات ومنقولات والاستيلاء عليها من داخل الإدارة الصحية بجهينة.

وبدأت الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث الأموال العامة باختفاء أجهزة طبية وبعض الأثاث والمنقولات من داخل الإدارة الصحية، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة واختلاسها والاستيلاء عليها وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.