video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 04:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

نيابة سوهاج تقرر حبس أمين مخزن 4 أيام لاختلاسه أجهزة طبية من الإدارة الصحية بجهينة

الخميس، 14 مارس 2019 03:00 م
نيابة سوهاج تقرر حبس أمين مخزن 4 أيام لاختلاسه أجهزة طبية من الإدارة الصحية بجهينة حبس - ارشيفية
سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق
أمر إسلام نور الدين وكيل نيابة مركز جهينة بسوهاج وسكرتارية عاطف أحمد المهدى، بحبس المتهم "محمد.ش.م" أمين مخزن 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه باختلاس أجهزة طبية وأثاثات ومنقولات والاستيلاء عليها من داخل الإدارة الصحية بجهينة.
 
وبدأت الواقعة عندما وردت معلومات لمباحث الأموال العامة باختفاء أجهزة طبية وبعض الأثاث والمنقولات من داخل الإدارة الصحية، وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة واختلاسها والاستيلاء عليها وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين بإتلاف منزل وإحراز أسلحة بدون ترخيص بسوهاج

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

نيابة سوهاج

اختلاس




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة