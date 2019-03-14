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ننشر إمساكية شهر رمضان ومواعيد الإفطار والسحور والإمساك وساعات الصيام

الخميس، 14 مارس 2019 03:58 م
ننشر إمساكية شهر رمضان ومواعيد الإفطار والسحور والإمساك وساعات الصيام إمساكية شهر رمضان الكريم لسنة 1440 هجرياً - 2019 ميلادياً
كتب محمود راغب
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أقل من شهرين تقريبا تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، بعدما كشفت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر رجب المبارك فلكيا طبقا للحسابات الفلكية، كانت الجمعة الماضية 8 مارس الجارى، ومن المنتظر أن يكون أول أيام شهر شبعان فلكيا 6 أبريل، وأول أيام شهر رمضان المعظم ستكون 6 مايو المقبل.
 
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وينشر "اليوم السابع" إمساكية لشهر رمضان المعظم وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام خلال أيامه كما يلى:-
 
- الإثنين 6 مايو الموافق 1 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .
 
 
 
- الثلاثاء 7 مايو الموافق 2 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
- الأربعاء 8 مايو الموافق 3 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- الخميس 9 مايو الموافق 4 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- الجمعة 10 مايو الموافق 5 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- السبت 11 مايو الموافق 6 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- الأحد 12 مايو الموافق 7 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- الإثنين 13 مايو الموافق 8 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- الثلاثاء 14 مايو الموافق 9 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:41 ، العشاء 8:08 ، السحور 1:04، إمساك 3:04، الفجر 3:24، الشروق 5:02، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- الأربعاء 15 مايو الموافق 10 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:41 ، العشاء 8:09 ، السحور 1:03، إمساك 3:03، الفجر 3:23، الشروق 5:02، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- الخميس 16 مايو الموافق 11 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:42 ، العشاء 8:10 ، السحور 1:02، إمساك 3:02، الفجر 3:22، الشروق 5:01، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- الجمعة 17 مايو الموافق 12 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:43 ، العشاء 8:11 ، السحور 1:01، إمساك 3:01، الفجر 3:21، الشروق 5:00، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- السبت 18 مايو الموافق 13 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:43 ، العشاء 8:12 ، السحور 1:00، إمساك 3:00، الفجر 3:20، الشروق 5:00، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- الأحد 19 مايو الموافق 14 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:13 ، السحور 12:59، إمساك 2:59، الفجر 3:19، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- الإثنين 20 مايو الموافق 15 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 46 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:14 ، السحور 12:58، إمساك 2:58، الفجر 3:18، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- الثلاثاء 21 مايو الموافق 16 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:45 ، العشاء 8:14 ، السحور 12:57، إمساك 2:57، الفجر 3:17، الشروق 4:58، الظهر 11:51، العصر 3:28 .
 
 
 
- الأربعاء 22 مايو الموافق 17 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:46 ، العشاء 8:15 ، السحور 12:57، إمساك 2:57، الفجر 3:17، الشروق 4:58، الظهر 11:52، العصر 3:28 .
 
 
 
- الخميس 23 مايو الموافق 18 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:46 ، العشاء 8:16 ، السحور 12:56، إمساك 2:56، الفجر 3:16، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28 .
 
 
 
- الجمعة 24 مايو الموافق 19 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:47 ، العشاء 8:17 ، السحور 12:55، إمساك 2:55، الفجر 3:15، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28 .
 
 
 
- السبت 25 مايو الموافق 20 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:47 ، العشاء 8:18 ، السحور 12:55، إمساك 2:55، الفجر 3:15، الشروق 4:56، الظهر 11:52، العصر 3:28 .
 
 
 
- الأحد 26 مايو الموافق 21 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:48 ، العشاء 8:19 ، السحور 12:54، إمساك 2:54، الفجر 3:14، الشروق 4:56، الظهر 11:52، العصر 3:28 .
 
 
 
- الإثنين 27 مايو الموافق 22 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:49 ، العشاء 8:19 ، السحور 12:53، إمساك 2:53، الفجر 3:13، الشروق 4:56، الظهر 11:52، العصر 3:28 .
 
 
 
- الثلاثاء 28 مايو الموافق 23 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:49 ، العشاء 8:20 ، السحور 12:53، إمساك 2:53، الفجر 3:13، الشروق 4:55، الظهر 11:52، العصر 3:28 .
 
 
 
- الأربعاء 29 مايو الموافق 24 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 58 دقيقة، صلاة المغرب 6:50 ، العشاء 8:21 ، السحور 12:52، إمساك 2:52، الفجر 3:12، الشروق 4:55، الظهر 11:52، العصر 3:28 .
 
 
 
- الخميس 30 مايو الموافق 25 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:50 ، العشاء 8:22 ، السحور 12:51، إمساك 2:51، الفجر 3:11، الشروق 4:55، الظهر 11:52، العصر 3:29 .
 
 
 
- الجمعة 31 مايو الموافق 26 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 16 ساعة، صلاة المغرب 6:51 ، العشاء 8:22 ، السحور 12:51، إمساك 2:51، الفجر 3:11، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .
 
 
 
- السبت 1 يونيو الموافق 27 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 16 ساعة، صلاة المغرب 6:51 ، العشاء 8:23 ، السحور 12:51، إمساك 2:51، الفجر 3:11، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .
 
 
 
- الأحد 2 يونيو الموافق 28 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 16 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:52 ، العشاء 8:24 ، السحور 12:50، إمساك 2:50، الفجر 3:10، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .
 
 
 
- الإثنين 3 يونيو الموافق 29 رمضان
 
مدة ساعات الصوم 16 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:52 ، العشاء 8:24 ، السحور 12:50، إمساك 2:50، الفجر 3:10، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .
 
 
إمساكية شهر رمضان الكريم لسنة 1440 هجرياً - 2019 ميلادياً
إمساكية شهر رمضان الكريم لسنة 1440 هجرياً - 2019 ميلادياً
 
 

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