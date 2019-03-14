ننشر إمساكية شهر رمضان ومواعيد الإفطار والسحور والإمساك وساعات الصيام

كتب محمود راغب

أقل من شهرين تقريبا تفصلنا عن شهر رمضان المعظم، بعدما كشفت دار الإفتاء المصرية أن غرة شهر رجب المبارك فلكيا طبقا للحسابات الفلكية، كانت الجمعة الماضية 8 مارس الجارى، ومن المنتظر أن يكون أول أيام شهر شبعان فلكيا 6 أبريل، وأول أيام شهر رمضان المعظم ستكون 6 مايو المقبل.

وينشر "اليوم السابع" إمساكية لشهر رمضان المعظم وتوقيتات الإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام خلال أيامه كما يلى:-

- الإثنين 6 مايو الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الثلاثاء 7 مايو الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 25 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 8 مايو الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 27 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الخميس 9 مايو الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الجمعة 10 مايو الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 11 مايو الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 32 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 12 مايو الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 34 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الإثنين 13 مايو الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 14 مايو الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 37 دقيقة، صلاة المغرب 6:41 ، العشاء 8:08 ، السحور 1:04، إمساك 3:04، الفجر 3:24، الشروق 5:02، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 15 مايو الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 38 دقيقة، صلاة المغرب 6:41 ، العشاء 8:09 ، السحور 1:03، إمساك 3:03، الفجر 3:23، الشروق 5:02، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الخميس 16 مايو الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 40 دقيقة، صلاة المغرب 6:42 ، العشاء 8:10 ، السحور 1:02، إمساك 3:02، الفجر 3:22، الشروق 5:01، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الجمعة 17 مايو الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 42 دقيقة، صلاة المغرب 6:43 ، العشاء 8:11 ، السحور 1:01، إمساك 3:01، الفجر 3:21، الشروق 5:00، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- السبت 18 مايو الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:43 ، العشاء 8:12 ، السحور 1:00، إمساك 3:00، الفجر 3:20، الشروق 5:00، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأحد 19 مايو الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:13 ، السحور 12:59، إمساك 2:59، الفجر 3:19، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الإثنين 20 مايو الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 46 دقيقة، صلاة المغرب 6:44 ، العشاء 8:14 ، السحور 12:58، إمساك 2:58، الفجر 3:18، الشروق 4:59، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 21 مايو الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 48 دقيقة، صلاة المغرب 6:45 ، العشاء 8:14 ، السحور 12:57، إمساك 2:57، الفجر 3:17، الشروق 4:58، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

- الأربعاء 22 مايو الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:46 ، العشاء 8:15 ، السحور 12:57، إمساك 2:57، الفجر 3:17، الشروق 4:58، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- الخميس 23 مايو الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 50 دقيقة، صلاة المغرب 6:46 ، العشاء 8:16 ، السحور 12:56، إمساك 2:56، الفجر 3:16، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- الجمعة 24 مايو الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:47 ، العشاء 8:17 ، السحور 12:55، إمساك 2:55، الفجر 3:15، الشروق 4:57، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- السبت 25 مايو الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 52 دقيقة، صلاة المغرب 6:47 ، العشاء 8:18 ، السحور 12:55، إمساك 2:55، الفجر 3:15، الشروق 4:56، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- الأحد 26 مايو الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 54 دقيقة، صلاة المغرب 6:48 ، العشاء 8:19 ، السحور 12:54، إمساك 2:54، الفجر 3:14، الشروق 4:56، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- الإثنين 27 مايو الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:49 ، العشاء 8:19 ، السحور 12:53، إمساك 2:53، الفجر 3:13، الشروق 4:56، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- الثلاثاء 28 مايو الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 56 دقيقة، صلاة المغرب 6:49 ، العشاء 8:20 ، السحور 12:53، إمساك 2:53، الفجر 3:13، الشروق 4:55، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- الأربعاء 29 مايو الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 58 دقيقة، صلاة المغرب 6:50 ، العشاء 8:21 ، السحور 12:52، إمساك 2:52، الفجر 3:12، الشروق 4:55، الظهر 11:52، العصر 3:28 .

- الخميس 30 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:50 ، العشاء 8:22 ، السحور 12:51، إمساك 2:51، الفجر 3:11، الشروق 4:55، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

- الجمعة 31 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 16 ساعة، صلاة المغرب 6:51 ، العشاء 8:22 ، السحور 12:51، إمساك 2:51، الفجر 3:11، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- السبت 1 يونيو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 16 ساعة، صلاة المغرب 6:51 ، العشاء 8:23 ، السحور 12:51، إمساك 2:51، الفجر 3:11، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الأحد 2 يونيو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 16 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:52 ، العشاء 8:24 ، السحور 12:50، إمساك 2:50، الفجر 3:10، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

- الإثنين 3 يونيو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 16 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:52 ، العشاء 8:24 ، السحور 12:50، إمساك 2:50، الفجر 3:10، الشروق 4:54، الظهر 11:53، العصر 3:29 .