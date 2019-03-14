نصف "دستة أشرار" تسرق المواشى من مزارعى الشرقية والشرطة تضبطهم

كتب محمود عبد الراضى ـ الشرقية فتحية الديب

لجأ مسجل خطر لتكوين نصف "دستة أشرار" لممارسة سرقة المواشي من المزارعين فى الشرقية، بحثاً عن الأموال.

وقال المتهم فى اعترافاته، عقب القبض عليه: "كنت فى حاجة للمال، فلجأت لسرقة المواشى ليلاً بمساعدة مجموعة من الأشخاص، لكننا سقطنا فى قبضة الشرطة".

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبو كبير بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام "عبد الستار.أ" عاطل مسجل شقى خطر سبق اتهامه فى العديد من القضايا "سرقة ماشية – هروب من مراقبة – ضرب" وآخرين، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المواشى من داخل الحظائر والمزارع ليلاً .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم "بندقية آلية - فرد خرطوش و18 طلقة مختلفة الأعيرة"، واعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة مواشى، وحيازة الأسلحة للدفاع، وأرشدوا عن متحصلات نشاطهم ومشتريها، وبعرض المضبوطات على مالكيها تعرفوا عليها وأقروا بملكيتهم لها.