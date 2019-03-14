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الخميس، 14 مارس 2019 08:19 ص
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ميرفت تطلب الطلاق: إرادته بيد والده ويتحكم فى حياته ومرتبه ومفاتيح سيارته

الخميس، 14 مارس 2019 08:00 ص
ميرفت تطلب الطلاق: إرادته بيد والده ويتحكم فى حياته ومرتبه ومفاتيح سيارته محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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أقامت زوجة دعوى طلبت فيها الطلاق للضرر، وادعت استحالة العشرة بينهما،نتيجة تحكم أفراد عائلته فى حياتهما وتعرضها للإساءة والإهانة والضرب عندما طلبت الاستقلال فى منزل كما تعرضت للطرد والحرمان من طفلتيها.

 

وقالت"ميرفت.ا.ن" فى دعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" بدأت الخلافات الزوجية منذ الشهر الأول من الزواج عندما أقترح والده تسلم راتبى زوجى وما يتحصل عليه من مشروعه الخاص خوفاً من أن أحرمهم من أموال نجلهم ليبدأ الصراع والحرب على بعد أن أعتبرونى عدو لهم".

 

وأضافت"ميرفت" : 3 سنوات قضيتهم فى عذاب تم الحكم على بأن أصبح خادمة كانت  حماتى تنتظرنى بعد عودتى من العمل على السلم وتجبرنى على أداء الأعمال المنزلية لأصعد إلى شقتى يوميا بعد 12 مساء".

 

وأوضحت :" فى أوقات كثيرة لم أكن استطيع التفاهم معه بسبب غضبه وتهوره الذى يعكر حياتنا اليومية بالاضافة إلى لجوئه الى أهله فى اتخاذ أى قرار يخص حياتنا الزوجية لإنعدام شخصيته فيسأل أفراد عائلته فى شراء ضروريات المنزل ومرتبه ومفاتيح سيارته مع والده ".

 

واستطردت:" منعنى من رؤية بناتى وحينما طلبت الطلاق لأنه السبيل الوحيد للخلاص من تصرفاته عنفنى وأصبح يلاحقنى باتهامات باطلة".

 


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