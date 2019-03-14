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الخميس، 14 مارس 2019 12:47 م
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"مياه الفيوم" توزع 240 ألف كتاب تلوين وعلبة ألوان على تلاميذ المدارس

الخميس، 14 مارس 2019 12:38 م
"مياه الفيوم" توزع 240 ألف كتاب تلوين وعلبة ألوان على تلاميذ المدارس توزيع الكتب على الطلاب
الفيوم – رباب الجالي
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قامت إدارة التوعية والإعلام بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بتوزيع 240 ألف كتاب تلوين وعلبة ألوان على تلاميذ 120 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم بالفيوم.
 
وقال اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بناءا على بروتوكول تعاون تم توقيعه بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالفيوم من أجل نشر الوعى المائي لدى تلاميذ المدارس قامت الشركة بتوزيع 240 ألف كتاب تلوين وعلبة ألوان بواقع ١٢٠ ألف كتاب تلوين و120 الف علبه ألوان على كافة تلاميذ 120 مدرسة ضمن بروتوكول مدارسنا صحية بأيدينا
 
وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن كتاب التلوين يحتوى على رسومات تساعد التلاميذ على التعريف والمقارنة بين السلوكيات الإيجابية والسلبية تجاه مياه الشرب ويتضمن الكتاب 5 رسائل وهى التوعية بأهمية مياه الشرب وضرورة ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها من التلوث والتغذية الصحية السليمة والمحافظة على الصرف الصحى والبيئة والنظافة الشخصية وهى عباره عن رسومات يقوم بتلوينها التلاميذ.
 
وأكد درة أن الشركة توفر هذه الكتيبات وعلب الألوان لجميع التلاميذ بداية من الصف الأول الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائى وتم توزيعها على 120 ألف تلميذ داخل 120 مدرسة بثلاث إدارات تعليمية هى إدارة اطسا وإدارة شرق الفيوم وإدارة غرب الفيوم التعليمية وذلك من رفع الوعى المائي وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادرها من التلوث والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى لدى تلاميذ المدارس.
 
 
وأشار أن هذه الأدوات يتم تمويلها من جانب منظمة اليونيسف طبقا لبروتوكول تم توقيعه بين الشركة والمنظمة لتقديم كافة انواع الدعم من اجل الحفاظ على مياه الشرب والاهتمام بنظافة وصحة تلاميذ المدارس تحت شعار مدارسنا صحية بأيدينا.
 
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