موسكو: نعمل على السماح للصحفيين الروس بحضور الانتخابات بأوكرانيا

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى جريجورى كاراسين، أمس الأربعاء، أن بلاده ستعمل على مسألة السماح للصحفيين الروس بحضور الانتخابات فى أوكرانيا، وسيضمن ذلك إجراء اتصالات مع منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وقال كاراسين - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - : "سنعمل من أجل أن يسمحوا للجميع بالحضور، لتكون العملية حضارية.. الخارجية تعمل كل يوم وممثلتنا فى فيينا أيضاً، لذلك هذه الاتصالات لها طابع دائم، لكن للأسف، حتى الآن لا نرى أى نتائج إيجابية".

وكانت صحيفة "ايزفيستيا" الروسية قد أعلنت، نقلا عن مصادر فى البرلمان الأوكراني، أن أكثرية الصحفيين الروس سيُمنعون من تغطية الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا من قلب الحدث، مضيفة أنه سيتم منح الترخيص بشكل انتقائى للصحف التى لا "تقوم بالدعاية لموقف موسكو".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا فى 31 مارس الجارى ويتنافس فيها 44 مرشحا بينهم الرئيس الحالى بيترو بوروشينكو، وسط توترات حادة بين موسكو وكييف.