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مهندسو أوغندا بعد تدريبهم بنقابة المهندسين: اطلعنا على تكنولوجيات متطورة

الخميس، 14 مارس 2019 05:18 م
مهندسو أوغندا بعد تدريبهم بنقابة المهندسين: اطلعنا على تكنولوجيات متطورة جانب من احتفالية نقابة المهندسين
كتبت آية دعبس
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أشاد مهندسو أوغندا بالمستوى العلمى والتدريبي والمعرفي والتكنولوجي للدورة التدريب التي نظمتها  نقابة المهندسين المصرية على مدى شهر كامل  في الفترة من 15 فبراير الماضي وحتي 14 مارس الجاري.

 

وقال المهندس أودن – أحد المتدربين ، خلال كلمته باحتفالية توزيع شهادات إتمام تدريب 20 مهندس كهرباء أوغنديا بنقابة المهندسين، إن الدورة التدريبية قدمت لنا معارف جديدة وأطلعتنا علي تكنولوجيات متطورة وأفكارا مبتكرة في كل المجالات الهندسية .

 

وأضاف: "لم تقتصر تدريباتنا على الجوانب النظرية فقط بل تضمنت جوانب عملية رائعة ، خاصة وأنها انتقلت بنا إلى المصانع والشركات لنري بأعيننا ما تدربنا عليه نظريا، وتدربنا عمليا في شركات ومصانع بالقاهرة والإسكندرية ومنطقة قناة السويس".

 

وأشاد " أودن " بالحفاوة وكرم الضيافة من نقابة المهندسين المصرية، وقال :"لن ننسى ابدا المناطق التاريخية المصرية التي زرتها خلال فترة وجودة في مصر، وعلى رأسها الأهرامات والمتحف المصري".

وأضاف " أتمني أن يستمر التواصل مع نقابة المهندسين المصرية التي اشعر بالفخر لتدريبي فيها لمدة شهر كامل ".

 

ووجه المهندس حسن – أحد مهندسي اوغندا المتدربين-  الشكر لنقابة المهندسين المصرية ولكل الشركات المصرية التي تدربوا فيها خلال الدورة التدريبية .. وقال " حصلنا على تدريبات متميزة ومعلومات كثيرة وخبرات رائعة ، وسننقل كل تلك الخبرات لبلدنا أوغندا ، وكلنا أمل أن نشارك في بناء نهضة وطننا ونتمنى لمصر وشعبها كل تقدم وازدهار .

وأضاف:" لقد لمسنا بأنفسنا كيف أن الشعب المصري ، شعب كريم ومضياف ويعيش في حالة سلام اجتماعي مبهرة "

وقالت المهندسة موزس – إحدى المتدربات:"لن ننسي ابدا المعلومات العلمية والخبرات التدريبية التي حصلنا عليها خلال هذه الدورة التدريبية"

واضافت: "ما تلقيناه من معارف لمس عقولنا جميعا وما لاقيناه من كرم  نقابة المهندسين المصرية ومن كرم الشعب المصري،  لمس قلوبنا جميعا ، ونرحب بكل مهندس مصري في اوغندا ، وأتمني أن يستمر التعاون بين مهندسي البلدين بما يحقق صالح الشعبين المصري والأوغندي .

وقالت المهندسة أولجا – إحدى المتدربات: "شكرا لكل من ساهم في عقد هذه الدورة التدريبية "

وأضافت: "سنغادر مصر مهد الحضارات ونحن أكثر حكمة وعلما ومعرفة وقوة وسنسعي لتطبيق ما تعلمناه في مصر ، في بلادنا ، ونتمني دوام التعاون بين مهندسي مصر وأوغندا لكي نحقق لبلانا  مستقبل أفضل".

 وقالت  المهندسة فيكتوريا – إحدى المتدربات:"أتاحت لنا الدورة التدريبية  الإطلاع على احدث مافي مصر من تكنولوجيا وقابلنا أفضل العقول الهندسية ."

وقالت : "أتمنى ان تكون هناك شراكة دائمة بين مهندسي مصر وأوغندا  لكي نحقق طموحات شعبي البلدين ".

 

جانب من احتفالية نقابة المهندسين (1)
جانب من احتفالية نقابة المهندسين (1)

جانب من احتفالية نقابة المهندسين (2)
جانب من احتفالية نقابة المهندسين (2)

جانب من احتفالية نقابة المهندسين (3)
جانب من احتفالية نقابة المهندسين (3)

جانب من احتفالية نقابة المهندسين (4)
جانب من احتفالية نقابة المهندسين (4)

جانب من احتفالية نقابة المهندسين (5)
جانب من احتفالية نقابة المهندسين (5)
 

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تدريب مهندسين اوغندا




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