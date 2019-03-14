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وإعداد تقارير شهرية تسلم للمجلس..

مميش: سنتخذ الإجراءات اللازمة مع أى مستثمر لا ينفذ خطة التنمية بالمنطقة الاقتصادية

الخميس، 14 مارس 2019 05:47 م
مميش: سنتخذ الإجراءات اللازمة مع أى مستثمر لا ينفذ خطة التنمية بالمنطقة الاقتصادية الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتبت: هند مختار- هبة حسام
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قال الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك تقارير شهرية ستقوم الهيئة الاقتصادية بإعدادها بالتنسيق مع المطوريين والمستثمرين فى المنطقة الاقتصادية عن الموقف التنفيذى للأراضى المخصصة لهم، مشددا على أن أى مستثمر لم ينفذ الخطة المحددة للتنمية سيتم إبلاغ رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك للحفاظ على قيمة الأرض والتوقيتات المحددة للتنمية.
 
وأضاف مميش، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عُقد على هامش زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى للمنطقة الاقتصادية اليوم الخميس لتفقد مشروعات العين السخنة بالمنطقة الجنوبية، أنه نظرا لأن قناة السويس تعد أهم ممر ملاحى فى العالم، فيجب استغلالها أفضل استغلال، خاصة أن ذلك يصب فى مصلحة الاقتصاد والشعب المصرى، مؤكدا أن زيارة رئيس الوزراء اليوم تعد نقطة انطلاق للمنطقة الاقتصادية فى المستقبل، خاصة فى ظل اهتمام رئاسة الوزراء بمتابعة الموقف التنفيذى للتنمية فى المنطقة الاقتصادية شهرا بشهر.
 
 
 
 

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