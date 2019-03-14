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مميش: توفير فرص عمل للشباب أهم توجيهات القيادة السياسية

الخميس، 14 مارس 2019 11:56 ص
مميش: توفير فرص عمل للشباب أهم توجيهات القيادة السياسية مهاب مميش - ارشيفية
كتبت: هند مختار - هبة حسام - تصوير سليمان العطيفى
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قال الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تحاول دائما بذل أقصى جهد فى تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة أن من أهم توجيهات القيادة السياسة لنا فى العمل بالمنطقة، توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار والاقتصاد المصرى.
 
 
وأضاف الفريق، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة اليوم الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على هامش زيارته للمنطقة الاقتصادية بمرافقة وزراء الاستثمار والإسكان والنقل، أن  الهيئة الاقتصادية تحرص على العمل ليلا ونهارا لجعل المنطقة الاقتصادية قادرة على التنافسية ولتكن قلب ومركز العالم، خاصة أنه يمر بها  حيث أهم ممر ملاحى فى العالم وهى قناة السويس التى تصل إلى البحرين الأبيض والأحمر وتربط بين القارات.
 
 
وأشار إلى أن القناة يعبر بها 20 ألف سفينة سنويا، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية منطقة صاعدة وواعدة ونحن العاملون بالهيئة نعد القيادة السياسية والتنفيذية لبذل أقصى جهد لدفع عجلة الاقتصاد المصرى للأمام طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
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جولة-رئيس-الوزراء-بالعين-السخنة--(2)
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جولة-رئيس-الوزراء-بالعين-السخنة--(4)
 
جولة-رئيس-الوزراء-بالعين-السخنة--(5)
 
جولة-رئيس-الوزراء-بالعين-السخنة--(6)
 
جولة-رئيس-الوزراء-بالعين-السخنة--(7)
 
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-زيارة-رئيس-الوزراء-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-(3)
 
-زيارة-رئيس-الوزراء-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-(4)
 
-زيارة-رئيس-الوزراء-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-(5)
 
-زيارة-رئيس-الوزراء-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-(6)
 
-زيارة-رئيس-الوزراء-للمنطقة-الاقتصادية-لقناة-السويس-(7)
 
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