مليون مواطن أجروا الكشف الطبى بنسبة 142% من المستهدف

المنيا- حسن عبد الغفار

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال مبادرة (100 مليون صحة ) للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية بالمركز الطبي الغربي، حيث التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى شكواهم والتى تتضمن التكدس والزحام بالمركز وفتح مراكز بديلة لتخفيف الضغط .

وأكد المحافظ، أنه وجه مدير فرع هيئة التأمين الصحي للتنسيق مع مديرية الصحة لزيادة عدد المراكز الطبية لعلاج الفيروسات الكبدية، للحالات الإيجابية والتي تبين إصابتها بالفيروس بعد أن قامت بإجراء المسح الطبي خلال الحملة، والتي انطلقت في الأول من مارس الجارى وتستمر لمدة شهرين، حيث تنتهى نهاية أبريل القادم للوصول لمجتمع صحى وسليم.

كما وجه المحافظ، باستغلال المباني الطبية التابعة للصحة والتأمين الصحي لعلاج المواطنين، بالإضافة إلى استغلال مراكز علاج الفيروسات التابعة لمديرية الصحة، وذلك تخفيفياً وتيسيراً على المواطنين.

وأعلن المحافظ، إنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات لمليون مواطن و45 ألف مواطناً، بنسبة 142% من المستهدف اليومي التراكمي للمحافظة منذ بدء أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن جميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة تشهد إقبالاً من قبل المواطنين لتوقيع الكشف الطبي، مما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم، وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة، والتي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين.

يذكر أن، المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 ملايين و348 ألفا و560 مواطنا، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.