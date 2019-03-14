مقتل 21 عنصرا من داعش فى هجوم انتحارى بالباغوز بريف دير الزور

لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس بمقتل 21 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى فى هجوم انتحارى شنته عناصر التنظيم على "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) فى منطقة مزارع "الباغوز" بريف دير الزور الشرقى.

وقال المرصد - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إن 5 عناصر على الأقل من تنظيم "داعش" الإرهابي، فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة، وعربات مفخخة؛ ما أسفر عن مقتل 11 عنصرا على الأقل من "سوريا الديمقراطية"، وإصابة آخرين بجروح.

وقُتل 16 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابى، فى اشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين؛ فى محاولة لتحقيق مزيد من التقدم، وإجبار من تبقى من التنظيم على الاستسلام أو الخروج من أنفاقه وخنادقه التى يتوارى فيها.

وأشار المرصد إلى تقدم قوات سوريا الديمقراطية فى عدد من النقاط ضمن منطقة مزارع "الباغوز"، وتثبيت السيطرة فيها؛ ما دفع تنظيم "داعش" الإرهابى إلى تنفيذ هجمات انتحارية.