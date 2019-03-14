مقتل 16 عنصرا من حركة الشباب جنوب الصومال

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قتل 16 عنصرا من حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة، فى عملية مداهمة شنها الجيش الصومالى على مقار تابعة لهم فى مناطق متفرقة من إقليم (جوبا) السفلى بجنوب الصومال.

وقال عبدى نور إبراهيم المتحدث الأمنى بولاية جوبالاند - حسبما ذكرت إذاعة (شابيلى) الصومالية - إن قوات الولاية شاركت قوات الجيش الوطنى الصومالى وقوات أجنبية فى منطقتى (بار-سانجونى) و(جامامى).

فيما أفاد شهود عيان بأنه تم تبادل إطلاق كثيف للنار بين الجانبين أمس /الأربعاء/، ما أدى إلى مقتل مسلحى الشباب.

من ناحية أخرى،أعلنت قوات من الجيش الكينى التي تعمل تحت إشراف بعثة الاتحاد الأفريقى فى الصومال "أميصوم" مقتل 3 مسلحين من حركة الشباب واعتقال آخر فى تبادل لإطلاق النار وقع فى بلدة حدودية مع كينيا أمس.

يذكر أن الجيش الصومالى تمكن من طرد حركة الشباب من العاصمة "مقديشيو" فى أغسطس من عام 2011، إلا أن الحركة المتطرفة لا تزال تسيطر على عدة مناطق بجنوب الصومال.