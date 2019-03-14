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مفتى الجمهورية من البحيرة : أحكام الاعدام المصرية تتوافق مع الشريعة

الخميس، 14 مارس 2019 10:19 م
مفتى الجمهورية من البحيرة : أحكام الاعدام المصرية تتوافق مع الشريعة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية
البحيرة - ناصر جودة
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أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، على ضرورة توحيد صفوف جميع القوى الوطنية والاجتماعية لمساندة الدولة المصرية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تحاك ضدها.

وأضاف أن مصر من البلاد التى حفظها الله سبحانه  وتعالى إلى يوم القيامة ولذلك ذكرها فى القرأن الكريم أكثر 70 مرة بشكل مباشر وغير مباشر مما يعكس مكانتها الدينية والروحية الفريدة .

وأوضح مفتى الجمهورية أن الجيش المصرى هو عنوانا للعطاء والفداء وهو خير أجناد الأرض كما ورد فى الحديث الصحيح عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .

جاء ذلك خلال اللقاء الفكرى الذى عقده مفتى الجمهورية مع رواد معرض دمنهور للكتاب بمشاركة  الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة والشيخ عبد الفتاح البسطراوى مدير المنطقة الأزهرية والدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالإضافة الى نخبه من رموز الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف .

وأكد مفتى الديار المصرية على أهمية دور علماء الأزهر الشريف فى العالم الاسلامى وذلك لمكانتهم العلمية ورسالتهم الدينية مما جعلهم بمثابة سفراء لمصر فى الخارج .

وعن أحكام الإعدام التى ترفع إلى دار الإفتاء قبل تنفيذها أوضح مفتى الجمهورية أن أحكام الاعدام التى تقضى بها المحاكم المصرية تتوافق مع الشريعة الإسلامية لأنها تطبق على المفسدين فى الأرض وفى جرائم القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم ولأنها تطبق وفقا لضمانات قانونية غاية فى الصعوبة لتعلقها بأرواح العباد .

وعن الحكم فى سماع الموسيقى والغناء أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية  أن الإسلام  لم يحرم الفن  الهادف الذى يسمو بالروح ويرقى بالمشاعر بعكس الفنون التى تخاطب الغرائز والشهوات التى أجمع علماء المسلمين على حرمتها. 

وأجاز مفتى الجمهورية الاحتفال بالأعياد الوطنية وعيد الأم وغيرها من الأعياد المستحدثه باعتبارها من أعمال البر لانها تعمق الخير و الانتماء فى نفوس المسلمين.

 


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