video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مصنع بوينج يجرى أولى الرحلات التجريبية لطائرة الدريملاينر

الخميس، 14 مارس 2019 09:31 م
مصنع بوينج يجرى أولى الرحلات التجريبية لطائرة الدريملاينر الدريملاينر طائرة مصر للطيران الجديدة
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق

أجري مصنع بوينج بأمريكا، أولى الرحلات التجريبية لطائرة مصر للطيران الجديدة الدريملاينر، في مصنع ايڤيريت بسياتل.

وتستقبل شركة مصر للطيران في مارس الجاري أولى رحلات صفقة الـ 45 طائرة، والتي تعاقدت عليها الشركة في معرض "Dubai Air Show" بقيمة 6 مليارات دولار لتحديث أسطولها.

والطائرة الجديدة من طراز بوينج 787-9، والتي تعمل بمحركات رولز رويس، والمعروفة باسم "الديمرلاينزر" أو طائرة الأحلام، وهي طائرة مدنية نفاثة، متوسطة الحجم واسعة البدن، تتراوح سعتها لما يعادل من 210 إلى 330 راكبا.

ومن المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط خط شنغهاى بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك، وتتميز بأنها قادرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

وتتميز الطائرة بمقاعدها التي تم تصميمها بفردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير، وتتميز بمساحة نوافذها التي تعد أكبر من الطائرات المماثلة، ويمكن للمسافر أن يتحكم في معدل سطوع النوافذ من خلال ضغطة زر واحدة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رانيا المشاط تتفقد جناح مصر للطيران ببورصة برلين الدولية للسياحة

رئيس مصر للطيران: مشروع إعادة الهيكلة سيعرض على مجلس الإدارة والجمعيات العامة

مصر للطيران

الدريملاينر

بوينج




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة