مصنع بوينج يجرى أولى الرحلات التجريبية لطائرة الدريملاينر

كتب هانى عثمان

أجري مصنع بوينج بأمريكا، أولى الرحلات التجريبية لطائرة مصر للطيران الجديدة الدريملاينر، في مصنع ايڤيريت بسياتل.

وتستقبل شركة مصر للطيران في مارس الجاري أولى رحلات صفقة الـ 45 طائرة، والتي تعاقدت عليها الشركة في معرض "Dubai Air Show" بقيمة 6 مليارات دولار لتحديث أسطولها.

والطائرة الجديدة من طراز بوينج 787-9، والتي تعمل بمحركات رولز رويس، والمعروفة باسم "الديمرلاينزر" أو طائرة الأحلام، وهي طائرة مدنية نفاثة، متوسطة الحجم واسعة البدن، تتراوح سعتها لما يعادل من 210 إلى 330 راكبا.

ومن المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط خط شنغهاى بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك، وتتميز بأنها قادرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

وتتميز الطائرة بمقاعدها التي تم تصميمها بفردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير، وتتميز بمساحة نوافذها التي تعد أكبر من الطائرات المماثلة، ويمكن للمسافر أن يتحكم في معدل سطوع النوافذ من خلال ضغطة زر واحدة.