مصرع موظف وإصابة 2 فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث تصادم بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث تصادم بين:- سيارة ملاكى قيادة "أحمد إ ن" 42 سنة سورى الجنسية ومقيم 6 أكتوبر جيزة، وسيارة ملاكى قيادة "محمد .ع. ال" 62 سنة سائق ومقيم فيصل جيزة، وذلك بالطريق الصحراوى طريق الخدمات بالكيلو 85 اتجاه القاهرة.

وأثناء سير السيارة الثانية بالطريق المُشار إليه اختلت عجلت القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأولى حال سيرها أمامه فى ذات الاتجاه .

وأسفر الحادث عن وفاة مرافق قائد السيارة الثانية "محمد ف ال" 46 سنة موظف ومقيم التجمع الأول القاهرة وإصابة قائدى السيارتين بكدمات وسحجات واشتباه كسو ، وحدثت تلفيات بالسيارتين وأزيلت آثار الحادث.

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.