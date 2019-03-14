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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة نقل بملاكى فى المنوفية

الخميس، 14 مارس 2019 08:59 ص
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة نقل بملاكى فى المنوفية تصادم - صورة أرشيفية
المنوفية _محمدفتحى
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لقى شخص مصرعه وذلك إثر تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل على طريق شبين الكوم - بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك نتيجة السرعة الجنونية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع "رامى .و.س" 26 عاما وذلك إثر تصادم سيارة ملاكى بأخرى نقل على طريق شبين الكوم - بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك نتيجة السرعة الجنونية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


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