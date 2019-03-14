مسجل الوراق: زبائنى من الأثرياء وسقطت بعدما خزنت كيلو ونصف هيروين فى بيتى

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر شهرته "العرباوى" عقب القبض عليه بالوراق وبحوزته 1560 جرام من مخدر الهيروين، أنه حصل على المضبوطات من عاطل اعتاد الحصول منه على المواد المخدرة لترويجها على عملائه.

وأضاف المتهم أنه كان يخزن المضبوطات بمسكنه، استعدادا لبيعها لعملائه بمنطقة الوراق والمناطق المحيطة بها، حيث كان يتواصل معهم هاتفيا لتحديد مكان لقائهم وبيع الهيروين لهم، وذكر أن زبائنه من الأثرياء، نظرا لارتفاع سعر الهيروين بجانب المواد المخدرة الأخرى.

وقال المتهم أنه نظرا لقضائه العديد من السنوات مسجونا فى قضايا سابقة، تعرف على تجار المواد المخدرة، وطرق وأساليب الحصول على المخدر وترويجه.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم مسجل شقي خطر فئة أ ( فرض سيطرة )، سابق اتهامه في 23 قضية متنوعة بين سرقات بالإكراه، وحيازة سلاح بدون ترخيص، واتجار بالمواد المخدرة، بالإضافة إلى سرقات متنوعة، وضرب ومشاجرة، وهروب من مراقبة، أخرهم لسنة 2009 جنح قسم الوراق هروب من مراقبة.

واستنادا لاعترافات المتهم وتحريات ضباط مباحث الوراق، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

توصلت تحريات النقيب حسين صبرى راشد ضابط مباحث قسم شرطة الوراق إلى استعداد "سيد. م" 50 سنة عاطل ومسجل خطر سابق اتهامه فى 23 قضية لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

وبإعداد كمين للمتهم بإشراف الرائد هانى مندور رئيس مباحث الوراق، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته 1560 جرام هيروين، ومطواة وهاتف محمول و300 جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.