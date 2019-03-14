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مزارع ونجل شقيقه يشرعان فى قتل عاملين بالخانكة

الخميس، 14 مارس 2019 11:19 ص
مزارع ونجل شقيقه يشرعان فى قتل عاملين بالخانكة حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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شرع مزارع ونجل شقيقه، فى قتل عاملى أحذية خلال مرورهما بسيارة بقرية سرياقوس مركز الخانكة، ظنا من المتهمين أن المجنى عليهما تواجدا فى محل إقامة المتهمين لسرقة المواشى من معلف يمتلكه المزارع "المتهم الأول"، مما أدى لإصابة المجنى عليهما بإصابات بالغة، ونقلهما للمستشفى، وألقى القبض على المتهمين وأرشدا عن السلاح المستخدم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا بإطلاق شخصين أعيرة نارية صوب كلا من "حمزة. م"،  صاحب ورشة أحذية، مصابا بـ2 طلق نارى بالفخذ، ونقل لمستشفى معهد ناصر لتلقى العلاج اللازم، و"حامد.ع. ا"، عامل أحذية بورشة الأول، مصابا بجرح قطعى بالذراع الأيمن إثر احتكاك طلق نارى، وذلك حال سيرهم بمدق ترابى من عزبة سرى زمام قرية سرياقوس يؤدى إلى طريق ترعة الإسماعيلية مستقلين سيارة قيادة الأول "مستأجرة".
 
 
تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية وقاده العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد. ا. ا"، 48 سنة، مزارع، ونجل شقيقه "محمد. ل. ا"، سائق.
 
 
ضبط المتهمان وبمواجهتهما، أيد الأول صحة المعلومات، وأضاف بأنه حال تواجده بالمسجد ورد إليه اتصال هاتفى من ابنة شقيقه وأبلغته بوجود سيارة تحوم حول المعلف، الأمر الذى دفعه للعودة إلى المنزل واستلال سلاح نارى، والاستعانة بنجل شقيقه وإطلاق الأعيرة النارية صوبهما لإجبارمستقليها على التوقف، مما أدى لإصابة المجنى عليهما.
 
 
وبمواجهة الثانى، أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول، وضبط السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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