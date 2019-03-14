مدير التأمين الصحى بالأقصر: فحصنا 44606 تلاميذ بالإبتدائى بمبادرة الرئيس السيسى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحي الدكتور محمود عبد الوهاب يوسف، أنه تم توقيع الكشف على 44606 تلاميذ بالمرحلة الابتدائية بمحافظة الأقصر، ضمن أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ انطلاقها في المحافظة في السادس من مارس الجاري.

وأوضح الدكتور محمود عبد الوهاب يوسف – في بيان صحفي - أن المبادرة تهدف لفحص طلاب المرحلة الابتدائية للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة، موضحا أن هذه الفحوصات تتم ظاهريا عن طريق قياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم لاكتشاف الانيميا مبكرا عن طريق أخذ عينة من دم التلميذ وذلك بالوخذ بشكاكة طبية تستخدم مرة واحدة فقط لكل طالب وهي معقمة وآمنة تماما وذلك عن طريق فني متخصص بالإضافة إلى قياس الطول والوزن لاكتشاف أي خلل هرموني ومعالجته مبكرا تحت إشراف فريق متخصص ومدرب من أطباء الأطفال المتواجدين بعيادات الطلاب بالفرع.

وأشار الدكتور محمود عبد الوهاب يوسف، إلى انتظام أعمال المبادرة دون حدوث أي عوائق أو مشاكل، مؤكدا أن الفرق التي تقوم بهذه الحملة تخضع لإشراف كل من الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية الشئون الصحية بالأقصر والإدارات الصحية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم.