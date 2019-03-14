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مدبولى: القيادة السياسية وجهت بالمتابعة الشهرية لسير العمل بالمنطقة الاقتصادية

الخميس، 14 مارس 2019 03:26 م
مدبولى: القيادة السياسية وجهت بالمتابعة الشهرية لسير العمل بالمنطقة الاقتصادية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - هبة حسام
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أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً من القيادة السياسية بالمتابعة الشهرية لسير العمل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسيتم فعلياً تنظيم مجموعات عمل ميدانية، بالتنسيق مع الفريق مهاب مميش ستكون منوطة بالقدوم للمنطقة، وتفقد المشروعات، وإعداد تقارير شهرية ترفع إلى رئيس الجمهورية.

وطالب رئيس الوزراء خلال لقائه بالمطورين علي هامش جولته بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس بالتزام كل مستثمر بإعداد خطة تنفيذية واضحة حول رؤيته لتنمية المنطقة الخاصة به فى توقيتات محددة وعاجلة، على أن يتم تسليم تلك الخطط إلى الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومنه إلى الحكومة، لافتاً إلى أن هذا التقييم الذي ستخضع له المنطقة من خلال متابعة تنفيذ المشروعات سيحدد من لديه جدية استكمال عملية التنمية للمنطقة.

 

 

 


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مصر




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