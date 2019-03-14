محمد بن زايد يفتتح الأولمبياد الخاص: نعتز بتواجدنا مع جميع أبطال العالم

كتب محمد تهامى زكى

افتتح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، النسخة الـ15 من دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، وسط حضور رسمى كبير وبمشاركة هى الأكبر فى تاريخ المنافسات، بحضور حكام الإمارات وقادة عدد من الدول.

محمد بن زايد يعلن رسمياً افتتاح #الأولمبياد_الخاص للألعاب العالمية في أبوظبي 2019#أبوظبي2019 @WorldGamesAD pic.twitter.com/yyz09jWEDy — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) ١٤ مارس ٢٠١٩

وقال بن زايد خلال كلمته بافتتاح البطولة من مدينة زايد الرياضية المستضيفة للحفل: "بالإنابة عن أخى الشيخ خليفة بن زايد، نرحب بكم ونحييكم فى دار زايد، بلدكم الثانى، وبكل فخر نتشرف باستضافة الأولمبياد الخاصة للألعاب العالمية، ونعتز بتواجدنا مع جميع أبطال الأولمبياد الرياضية من مختلف العالم".

وأضاف بن زايد: "اليوم، بتواجدكم وتفاعلكم نرسل رسالة إلى العالم، أنه لا مستحيل مع الإصرار والعزم، فقط الإرادة تصنع الفرق"، موجهًا تحيته إلى جميع أصحاب الهمم، لعزيمتهم وهمتهم للوصول إلى القمم، موجهًا التحية للاعبين المتواجدين فى الملعب، قائلًا "أحيكم لشجاعتكم فى تمثيل بلادكم، وأنكم مصدر إلهام للجميع اليوم".

واختتم بن زايد كلمته، قائلاً: "أبنائى وبناتى، أنا سعيد بمتابعتكم وتشجيعكم، ولكن كل شعب الإمارات يشجعكم".

​ويشكل الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبوظبى 2019" جزءًا من رؤية الإمارات 2021 التى تدعم تمكين أصحاب الهمم فى المجتمع، وتقام منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية بمشاركة نحو 7500 رياضى و3 آلاف مدرب ونحو 1500 حكم.

ويقام الحدث العالمى للمرة الأولى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف ترسيخ قيم التضامن والتكاتف بين مختلف أطياف المجتمعات.