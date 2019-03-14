محافظ بنى سويف يطلق إشارة البدء للمبادرة الرئاسية "نور حياة"

بنى سويف :هانى فتحى

أطلق المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إشارة بدء فعاليات المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتي ينفذها صندوق تحيا مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإجراء الكشف الطبي على المواطنين وتلاميذ المدارس للحد من ضعف وفقدان الإبصار، مؤكدا أهمية المبادرة التي تعتبر رسالة أمل للمواطنين الذين يعانون من مشكلات مرضية في الإبصار، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف علاج أمراض العيون، بالإضافة إلى تجفيف منابع المرض، حيث تستهدف المبادرة المسح الطبي لتلاميذ المدارس وتوفير العلاج الدوائي أو الجراحي للمرضى.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تأتي ضمن مبادرات تنموية عديدة وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تحسين الجوانب الحياتية للمواطنين، ضمن خطة ورؤية متكاملة تسعى الدولة وتترجمها الحكومة لأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن، والتي تشهد مشاركة مجتمعية واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدني الذي يعد رقما هاما في معادلة التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.

وجاء ذلك خلال زيارته لمركز ومدينة ناصر، حيث تفقد أعمال القافلة الخاصة بالمبادرة الرئاسية بمقر النادي الرياضي بمدينة ناصر، متابعا أعمال إجراء المسح الطبي على المواطنين، وكلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لعمل (مظلات) لانتظار المواطنين المترددين على القافلة، لحمياتهم من حرارة الشمس، فضلا عن توفير مقاعد انتظار كافية لكل المواطنين.

وأكد محافظ بنى سويف، أن المحافظة أعدت خطة متكاملة لتقديم كافة الدعم وتسخير كافة إمكانيات المحافظة لتيسير عمل القوافل الطبية للمبادرة، لافتا إلى توجيهاته بتشكيل فريق عمل ضم ممثلين من ديوان عام المحافظة، ومديريات التضامن والصحة والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، لتقديم الدعم الكامل للفرق الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية، وتكليف رؤساء المدن بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات الإدارية والتنظيمية لتنفيذ المبادرة، مع إخطار دور العبادة من المساجد والكنائس، وكذلك مراكز الشباب للتنويه عن المبادرة ومشاركة الجمعيات والمجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات المبادرة، وتحقيق الهدف المنشود منها.