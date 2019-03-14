محافظ المنوفية يضع حجر أساس مشروع توسعات محطة معالجة الصرف فى بركة السبع

المنوفية _ محمد فتحى

وضع اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحى بركة السبع، واستمع إلى شرح تفصيلى من المهندس خالد صديق نائب رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن محطة المعالجة القائمة والتى تعمل بطاقة 20 ألف م3/ يوم وتخدم مدينة بركة السبع محطات (4،3،2،1) والقرى التابعة لها " شنتنا الحجر – ميت أم صالح – مليج- حصة مليج- ميت فارس – الغورى – كفر مليج- هورين- كفر عليم " بعدد 6 محطات رفع ، ويستفيد منها 580 ألف نسمة .

وأضاف صديق أن توسعات محطة المعالجة تشمل العمل بطاقة 12ألف م3/ يوم ، ومن المقرر أن تخدم الدبابية وعزبة الدبابية وطنبشا وزوير وسلكا وعزبة سلكا وميت الموز وعزبة ميت الموز وميت عافية ليستفيد منها 380 ألف بتكلفة 275 مليون جنيه .

وفى النهاية وجه المحافظ تحية شكر وتقدير لفريق العمل المنفذ وقام بالتقاط عدد من الصور التذكارية معهم ، مؤكدا على حرص جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة الإمكانيات لتدعيم مشروعات البنية التحتية من أجل الإرتقاء بالمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.