محافظ الغربية: فحص مليون و 110 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص مليون و 110585 الف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية ، طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 143 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية وتوجه محافظ الغربية ، بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.