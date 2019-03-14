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محافظ الغربية: فحص مليون و 110 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة

الخميس، 14 مارس 2019 10:51 م
محافظ الغربية: فحص مليون و 110 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة 100 مليون صحة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص مليون و 110585 الف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية ، طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 143 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.
 
يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3 مليون مواطن بمحافظة الغربية وتوجه محافظ الغربية ،  بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.
 
 
 
 
 

 


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