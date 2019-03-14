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الخميس، 14 مارس 2019 04:13 م
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محافظ الشرقية يوجه بإنهاء إجراءات تخصيص الأرضى لإقامة مشروعات خدمية

الخميس، 14 مارس 2019 03:23 م
محافظ الشرقية يوجه بإنهاء إجراءات تخصيص الأرضى لإقامة مشروعات خدمية خلال الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى
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وجه  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام بسرعة إستعجال وإنهاء الإجراءات القانونية لتخصيص وإستبدال الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات في قطاعات التربية والتعليم – الصحة – الإسكان – الشباب لتحقيق الإستفادة منها للمواطنين ولتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات لإحداث التنمية المنشوده وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين
 
جاء ذلك ، خلال لقائه الدوري بأعضاء مجلس النواب لبحث و إستعراض المشاكل التي تعاني منها دوائرهم للعمل على حلها  ، و كلف محافظ الشرقية مدير مديرية الطرق بالتنسيق رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بمتابعة نسب تنفيذ أعمال الرصف ورفع الكفاءة للطرق الجاري العمل بها بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وتشكيل لجان هندسية لمتابعة أعمال الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف للتأكد من إلتزامها بالمواصفات الإنشائية والهندسية المحددة لرصف الطرق حفاظاً على المال العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
 
أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية لرفع ناتج تطهير الترع والمصارف من على جانبي الطريق حتى لا تتحول لمقالب قمامة عشوائية تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين.
 
 
 

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