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محافظ الجيزة يقيل نائب رئيس مركز ومدينة أبو النمرس لتقاعسة عن إزالة مخالفة

الخميس، 14 مارس 2019 03:11 م
محافظ الجيزة يقيل نائب رئيس مركز ومدينة أبو النمرس لتقاعسة عن إزالة مخالفة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قراراً بإنهاء تكليف عز أمين عبد المجيد حسانين من العمل نائباً لرئيس مركز ومدينة أبو النمرس وإلحاقة للعمل بمركز ومدينة العياط .

وجاء قرار المحافظ فور تلقى شكوى من أحد المواطنين بتقاعس نائب رئيس المدينة عن إزالة استديو تصوير مخالف متعدى بطول 20 متر على حرم الطريق العام وتم التأكد من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إزالة المخالفة. 

وقال المحافظ فى تصريحات له إن الاستجابة إلى المواطنين والسعى نحو حل مشكلاتهم هى أساس العمل بالمحافظة مؤكداً أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعقد لقاءات دورية مع المواطنين والتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها .

يذكر أن محافظ الجيزة يلتقى أسبوعياً مع المواطنين فى لقاء مفتوح للاستماع إلى مشكلاتهم بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد والتنفيذين بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة.

 


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