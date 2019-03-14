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محافظ البحيرة يشدد على إحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتغيير الأسلاك المتهالكة

الخميس، 14 مارس 2019 03:48 م
محافظ البحيرة يشدد على إحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتغيير الأسلاك المتهالكة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة – الامير نصرى
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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بإحلال وتجديد أعمدة الإنارة وتغيير الأسلاك المتهالكة، وإنارة الطرق علي مستوي مدن ومراكز المحافظة، وذلك لتيسيراً الحركة علي المواطنين والحفاظ علي أرواحهم.
 
وفي هذا الشأن، قام رئيس مركز ومدينة أبو المطامير، بمتابعة إنشاء لوحه لتوزيع الكهرباء بقرية كوم الفرج المقامه علي مساحة 500 متر، وذلك بتكلفة تقديريه 40 مليون جنيه، لتقليل احمال منطقة كوم الفرج ولوجود فائض فى اللوحة يسمح بتغذية مشروعات جديدة، كما قام رئيس مركز ومدينة إدكو، بمتابعة أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة، بنطاق قريه المعدية وتوابعها، كما تم المرور علي أعمدة الإنارة وصيانة الكشافات .
 
وفي سياق متصل، قام رئيس مركز ومدينة بدر، بمتابعة أعمال صيانة خطوط الإنارة بالشوارع الرئيسية والفرعية، مثل شارع المدارس و شارع ال 30، وبنك التنمية، ومازالت الأعمال مستمرة بالمدينة حسب الخطة الموضوعة لتكثيف أعمال الصيانة بالمدينة، كما تابع رئيس مركز ومدينة رشيد، بالتنسيق مع قسم الطاقة بعمل تركيب كشافات إنارة بقرية برج رشيد.
 
وشدد آمنة على استمرار أعمال الصيانة وتحسين مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.
 
وفى إطار تنفيذ قرارات لجنة إسترداد أراضي الدولة، خلال الموجه الحادية عشر والثانية عشر، وجه محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حفاظا على الرقعة الزراعية وإسترداد حق الشعب وتأكيد هيبه الدولة.
 
وبناءا على ذلك، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن، خلال الفترة من سبتمبر 2018 وحتى فبراير 2019 ، أسفرت عن إزالة عدد (106060) حالة على الأراضي الزراعية، بمساحة إجمالية 844 فدان، وكذلك إزالة 4406 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية 316.5 فدان .
 
وشدد آمنة، على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية والقيادات التنفيذية، لاستمرار تلك الحملات واتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمعتدين، والتعامل الفوري والحاسم مع أي حالة تعدى وإزالتها في المهد.
 
كما أصدر هشام آمنه، القرار رقم 357 لسنة 2019م الصادر بتاريخ 14/3/2019م، والمتضمن فى مادته الاولى إنشاء وحدة قروية جديدة بمسمى الوحدة المحلية لقرية البسلقون – مركز كفر الدوار، فصلاً عن الوحدة المحلية لقرية زهرة – مركز كفر الدوار، ومكوناتها 43 تابع على النحو التالي ( البسلقون – كشعمه – الرمله – عبد القادر علام – ابو قويه – عبده باشا – الشركة الكبرى – الجوابيص – الشركة الصغرى – حرفوش – سلومة - معتوق – كوم القاضي – عمر بيك – الطهاوية – الخمسين – النزهة – سند – الجزائري – عثمان – الصباغ الصغرى – ابو نصيب – طه والى – سليمان معتوق – انيال – الصباغ الكبرى – بنك أثينا – أبو سته – سلطان – الشيخانى – الخربوتلى – شعبان – أبو رمضان – السنوسى – حمدى – فايد – عباس خضر – علام – فريد الشاذلى – أبو الهدى – سافوكلى – أبو سالم – حسن يسرى ).
 
كما تنص المادة الثانية، ان يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وعلى ان يعرض على المجالس الشعبية المحلية المختصة حين انعقادها.
 

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