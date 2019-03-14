محافظ أسيوط يعلن بدء تنفيذ المشروعات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا

أسيوط هيثم البدرى

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، عن بدء تنفيذ برامج دعم الحكومة للمحافظة فى مشروعات الخدمات والبنية الأساسية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة كمرحلة أولى خلال 3 أشهر القادمة، لتشمل مشروعات بقطاعات الصحة والتعليم والرى ومياه الشرب والصرف الصحى للإسراع بالتنمية الشاملة بقرى المحافظة، وذلك فى إطار برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد والتوسع فى مشروعات التنمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، والمهندس رمضان كمال وكيل وزارة الرى، وصلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ومصطفى عبد الفتاح مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط ورؤساء المراكز والأحياء وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض محافظ أسيوط - خلال الاجتماع – بعض مشروعات الخدمات والمرافق بالقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة والمشروعات المتعثرة بها والمشروعات الجارى إنشائها فضلًا عن برنامج الحكومة لدعم مشروعات الخدمات بالقرى الأكثر احتياجًا والتى تم تحديدها بالمرحلة الأولى العاجلة والتى سيتم تنفيذها فى أسرع وقت بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وفقًا للخطط الزمنية للتنفيذ والتى سيتم وضعها بالتنسيق مع مسئولى تلك القطاعات.

كما أكد محافظ أسيوط، أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية والممثلة فى مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية إلى جانب الحكومة فى تنفيذ مشروعات الخدمات والمرافق والمشروعات التنموية التى يحتاجها المواطنون فى جميع المجالات، مشيرًا إلى دورها الهام فى الحفاظ على ما يتم من إنجازات فى كافة القطاعات ومساندة الدولة فى رعاية المواطن البسيط.