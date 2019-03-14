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محافظة أسوان تتعرض لعاصفة ترابية تسفر عن حجب الرؤية أمام حركة المرور

الخميس، 14 مارس 2019 03:33 ص
محافظة أسوان تتعرض لعاصفة ترابية تسفر عن حجب الرؤية أمام حركة المرور عاصفة ترابية بأسوان
أسوان ندى سليم - عبد الله صلاح
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ضربت عاصفة ترابية مدينة أسوان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن حجب الرؤية عن بعض المناطق بالمدينة، نتيجة لنشاط الرياح المحملة بالأتربة دون أن يسفر ذلك عن سقوط أمطار حتى الوقت الراهن.

 

وأعلنت محافظة أسوان عن رفع حالة الاستعداد عن أية تداعيات تنجم عن العاصفة، حيث حذرت قائدي السيارات من السير بالطرق السريعة تجنبا لحدوث حوادث نتيجة انعدام الرؤية أمام حركة السيارات، كما نوهت بتوقف حركة الملاحة للبواخر والفنادق العائمة لحين استقرار حالة الطقس.

 

 وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء والتى قد تصل للعاصفة، والتى من المتوقع أن تهدأ حركتها اليوم الخميس.


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