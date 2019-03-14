"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

كتب أيمن رمضان

فضحت قناة "مباشر قطر"، أسرار خطة النظام القطرى السفيرة الأمريكية السابقة فى القاهرة سابقاً، للتصعيد ضد مصر ودول الخليج العربى، حيث لم يتوقف تنظيم الحمدين عن التآمر على الرباعى العربى لمكافحة الإرهاب فى المنطقة ومحاولة التصعيد ضدهم دولياً.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد يدعم العمليات الإرهابية، ويعمل على شراء ودعم شخصيات لها علاقات دولية للاستفادة من أفكارهم ومخططاتهم الخبيثة تجاه هدم الدولة العربية ونشر الخراب والدمار بها تنفيذاً للتعليمات التى تأتيه من قبل من يوجهونه فى ذلك الاتجاه.

ولفت التقرير إلى أن "باترسون"، وبعد تعيينها رئيسة لمجلس الصداقة الأمريكى القطرى للتجارة، أصبحت أحد أدوات تنظيم الحمدين فى عمل تقارير مزيفة وإرسالها إلى مجموعة من اعضاء الكونجرس وبعض المسئولين فى دوائر صنع القرار الأمريكى للتصعيد ضد دول الخليج ومصر، وتابع: "باترسون لها تاريخ خبث فى مصر حيث كنت المحور الأساسى فى التواصل بين جماعة الإخوان الإرهابية والنظام القطرة، ولكنها أصيبت بصدمة العمر وخيبة أمل بعد أن أسقط الشعب المصرى نظام الإخوان".