ماى: التطورات الأخيرة يمكن أن تؤدى إلى عدم الخروج من الاتحاد الأوروبى

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قالت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الأربعاء عقب رفض البرلمان تمديد بريسكت، إن التطورات الأخيرة حول بريكست يمكن أن تؤدى فى النهاية إلى عدم خروج بلادها من الاتحاد "مطلقاً".

وأضافت ماى أن ذلك "سيضر بالثقة الهشة بين الشعب وأعضاء" مجلس العموم البريطاني، موضحة أنه من الممكن أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى طبقاً للاتفاقية التى توصلت إليها الحكومة خلال العامين الماضيين.



وتابعت ماى "نسعى إلى التوصل إلى صفقة مختلفة" على الرغم من الاتحاد الأوروبى أعلن أن الصفقة الحالية هى الوحيدة المتاحة.

وأكدت ماى أنه إذا ما وجد البرلمان خلال الأيام القادمة طريقاً آخر لدعم صفقة فإنه سيسمح للحكومة بتمديد قصير محدود وفنى للمادة 50، الخاصة بإطلاق عملية بريكست، وذلك من أجل منح مزيد من الوقت لتمرير التشريع اللازم والتوقيع على الاتفاق الذى تم التوصل إليه مسبقاً مع الاتحاد الأوروبي.



من ناحية أخرى، قالت ماى إن مثل هذا التمديد القصير والمحدود سيكون "عرضاً" فقط فى حالة وجود صفقة بالأساس "وهذا ما ينبغى للمجلس أن يتفهمه"، مؤكدة أنه إذا لم يدعم أى صفقة خلال الأيام القادمة فإنه من الممكن أن يكون هناك تمديد لفترة أطول للمادة 50، مشيرة إلى أنها "لا تعتقد أن ذلك سيكون الخيار الصحيح".