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ماليزيا تغلق 111 مدرسة بسبب تفاقم حوادث التسمم

الخميس، 14 مارس 2019 07:06 ص
ماليزيا تغلق 111 مدرسة بسبب تفاقم حوادث التسمم الشرطة الماليزية
رويترز
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قال وزير التعليم الماليزى في وقت متأخر أمس الأربعاء إن بلاده أغلقت المزيد من المدارس بعد أن تسبب ما يشتبه أنه تسرب كيميائي الأسبوع الماضى فى علاج أكثر من 200 تلميذ ومدرس من التسمم.

وقفز عدد المدارس التي أغلقت من 13 يوم الثلاثاء إلى 111 أمس الأربعاء.

وتعتقد السلطات أن التسمم ناتج عن مخلفات سامة أُلقيت في نهر قريب من المدارس في ولاية جوهور بجنوب البلاد.

وقال وزير التعليم مزلي مالك في بيان "بناء على الوضع الحالي والتحذير الصادر من لجنة إدارة الكوارث قررت وزارة التعليم إغلاق جميع المدارس في باسير جوداج وعددها 111".

وكان الوزير كتب على صفحته على فيس بوك يقول إن الموقف "يزداد خطورة".

وارتفع عدد من يخضعون للعلاج إلى 207 مقابل 35 في الأسبوع الماضي، وحتى يوم الإثنين، كان 44 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات من بينهم ستة في الرعاية المركزة ،ومن ضمن هؤلاء 33 تلميذا.


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