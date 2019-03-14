ماليزيا تغلق 111 مدرسة بسبب تفاقم حوادث التسمم

رويترز

قال وزير التعليم الماليزى في وقت متأخر أمس الأربعاء إن بلاده أغلقت المزيد من المدارس بعد أن تسبب ما يشتبه أنه تسرب كيميائي الأسبوع الماضى فى علاج أكثر من 200 تلميذ ومدرس من التسمم.

وقفز عدد المدارس التي أغلقت من 13 يوم الثلاثاء إلى 111 أمس الأربعاء.

وتعتقد السلطات أن التسمم ناتج عن مخلفات سامة أُلقيت في نهر قريب من المدارس في ولاية جوهور بجنوب البلاد.

وقال وزير التعليم مزلي مالك في بيان "بناء على الوضع الحالي والتحذير الصادر من لجنة إدارة الكوارث قررت وزارة التعليم إغلاق جميع المدارس في باسير جوداج وعددها 111".

وكان الوزير كتب على صفحته على فيس بوك يقول إن الموقف "يزداد خطورة".

وارتفع عدد من يخضعون للعلاج إلى 207 مقابل 35 في الأسبوع الماضي، وحتى يوم الإثنين، كان 44 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات من بينهم ستة في الرعاية المركزة ،ومن ضمن هؤلاء 33 تلميذا.