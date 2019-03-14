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مؤسسات أسرى فلسطين: الاحتلال الإسرائيلى اعتقل 569 مواطنا فى فبراير الماضى

الخميس، 14 مارس 2019 01:04 ص
مؤسسات أسرى فلسطين: الاحتلال الإسرائيلى اعتقل 569 مواطنا فى فبراير الماضى قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 569 فلسطينيا خلال شهر فبراير الماضى بينهم 78 طفلا ، و13 سيدة.

وأشارت مؤسسات "الأسرى" و"حقوق الإنسان" و"نادى الأسير الفلسطيني" و"مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"هيئة شئون الأسرى والمحررين" - ضمن ورقة حقائق أصدروها اليوم الأربعاء - إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت 229 مواطنا من مدينة القدس، و73 مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، و60 مواطنا من محافظة الخليل، و54 مواطنا من محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم 44 مواطنا، فيما اعتقلت 38 مواطنا من محافظة نابلس، ومن محافظة طولكرم اعتقلت 15 مواطنا، واعتقلت 15 مواطنا من محافظة قلقيلية، أما من محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال 9 مواطنين، فيما اعتقلت 5 من محافظة سلفيت، واعتقلت 10 من محافظة أريحا، بالإضافة إلى 17 مواطنا من قطاع غزة.


وبذلك بلغ إجمالى عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال حتى نهاية فبراير نحو 5700، منهم 48 سيدة ونحو 230 طفلا.


ورصدت المؤسسات تصعيد سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية التى استهدفت التضييق على ظروف حياة الأسرى الفلسطينيين فى السجون، مضيفين أن هذه التصعيدات أدت إلى ارتفاع التوتر الذى يمكن أن يتطور إلى حالة انفجار للأوضاع فى السجون.


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